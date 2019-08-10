صحة ورشاقة

سبت, 08/10/2019 - 13:13 تعتبر خسارة الوزن الزائد ونحت الجسم من اصعب التحديات التي تواجهها الكثيرات وخصوصاً في فصل الصيف. ففي موسم الحر تحديداً تظهر الحاجة الى التمتع بقوام رشيق خصوصاً مع ارتداء ملابس خفيفة. ولتحقيق هذا الهدف ينصح دائماً باللجوء إلى النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك يمكن الاعتماد على طرق رجيم تساعد على خسارة الوزن من دون...

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