علوم وتكنولوجيا

مقارنة شاملة بين هاتفي OnePlus 7 وXiaomi Mi 9 'مقارنة شاملة بين هاتفي OnePlus 7 وXiaomi Mi 9'
فيسبوك تكشف عن عملة رقمية عالمية جديدة
فيسبوك تكشف عن عملة رقمية عالمية جديدة 'فيسبوك تكشف عن عملة رقمية عالمية جديدة'
فيسبوك وجوجل تنضمان إلى تحالف لمواجهة التهديدات عبر الإنترنت
فيسبوك وجوجل تنضمان إلى تحالف لمواجهة التهديدات عبر الإنترنت...
أبرز 10 أجهزة تقنية صدرت في عام 2019 حتى الآن
أبرز 10 أجهزة تقنية صدرت في عام 2019 حتى الآن 'أبرز 10 أجهزة تقنية صدرت في عام 2019 حتى الآن'
الولايات المتحدة تواصل صدارتها في الحواسيب العملاقة
الولايات المتحدة تواصل صدارتها في الحواسيب العملاقة 'الولايات المتحدة تواصل صدارتها في الحواسيب العملاقة'