فن ومشاهير

استطاعت الفنانة كندة علوش أن تخطف الأنظار بمجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها على انستغرام وذلك من آخر جلسة تصوير خضعت لها. ووجهت كندة عبر واحدة من الصور رسالة رومنسية الى زوجها الفنان عمرو يوسف وكتبت: “في بحر من الناس عيني سوف تبحث عنك دائماً عمرو”. نذكر ان كندة علوش كانت قد عقدت قرانها على […]...
والدة الشهيد جورج بو صعب في أعنف هجوم على باميلا الكيك
ظهرت الممثلة باميلا الكيك في شريط مصوّر نشرته عبر حسابها على انستغرام، بدت فيه وهي تتمايل وتغني مع أغنية “هخلي بالي” للفنان المعتزل، الفار من العدالة فضل شاكر. باميلا لم تكتفِ بالغناء والرقص مع الأغنية بل أتبعتها بجملة جاء فيها: “كم هو بشع ان ننحرم من موهبة فن إنسان، فقط لأنّه “غلط غلطة قدّ راس […]...
إليسا تتناسى خلافها مع مروان خوري وتتقدم قائمة المعزين في وفاة والدته
فُجع الفنان اللبناني مروان خوري، بوفاة والدته صباح ، الخميس، بعد صراع مع المرض حيث تدهورت الحالة الصحية لوالدته "نسيما مارون نطانيوس" خلال الأيام الماضية، كما قام بإلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته ، الجمعة، في لبنان، وتلقى المطرب التعازي من عدد من زملائه ومتابعيه. إليسا تتجاهل خلافها مع مروان خوري كان في مقدمة المعزين الفنانة إليسا، التي...
مدير مهرجان قرطاج: شيرين تُغنّي بإحساس.. وإليسا لا تُعجبني!
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحات مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع الذي أثار غضب محبي الفنانين إليسا وجوليا بطرس وعاصي الحلاني وجورج وسوف خلال لقاء حواري عبر إحدى الإذاعات التونسية
فيديو.. كيف غازل راغب علامة جمهوره قبل حفله بتونس؟
نشر الفنان اللبناني "راغب علامة" عبر حسابه الشخصى على "انستجرام" فيديو تشويقيا يجمع بين أغانيه.