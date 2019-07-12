فن ومشاهير

فُجع الفنان اللبناني مروان خوري، بوفاة والدته صباح ، الخميس، بعد صراع مع المرض حيث تدهورت الحالة الصحية لوالدته "نسيما مارون نطانيوس" خلال الأيام الماضية، كما قام بإلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته ، الجمعة، في لبنان، وتلقى المطرب التعازي من عدد من زملائه ومتابعيه. إليسا تتجاهل خلافها مع مروان خوري كان في مقدمة المعزين الفنانة إليسا، التي...

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