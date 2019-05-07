اخبار الخليج

قال وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين إن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين ولا يؤثر على التزام المنامة مع السعودية والإمارات ومصر.

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