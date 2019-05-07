اخبار الخليج

قطر تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 480 مليون للدولار للفلسطينيين...
"أبل" تكشف عن عدة مفاجآت في مؤتمرها السنوي للمطورين الشهر المقبل
"أبل" تكشف عن عدة مفاجآت في مؤتمرها السنوي للمطورين الشهر المقبل...
الرئيس هادي يشعل ...معركة ساخنة داخل حزب الاصلاح (تفاصيل)
الرئيس هادي يشعل ...معركة ساخنة داخل حزب الاصلاح (تفاصيل) 'الرئيس هادي يشعل ...معركة ساخنة داخل حزب الاصلاح (تفاصيل)'
عاجل.. الرئيس يصدم اليمنيين بإعلان التنازل عن اليمن بشكل مفاجئ وتجاهل التحالف ''ماذا حدث؟''
عاجل.. الرئيس يصدم اليمنيين بإعلان التنازل عن اليمن بشكل مفاجئ وتجاهل التحالف ''ماذا حدث؟''...
هادي“ يغير موازين المعركة في ”الضالع“ والحوثي ينهار...اعتقال ”الكبسي“ وألوية الحماية الرئاسية تتدفق وتزحف نحو الشمال... (اخر المستجدات)
هادي“ يغير موازين المعركة في ”الضالع“ والحوثي ينهار...اعتقال ”الكبسي“ وألوية الحماية الرئاسية تتدفق وتزحف نحو الشمال... (اخر المستجدات)...
معلومات صادمة.. تقرير أمريكي يكشف خفايا ”حرب خليجية في اليمن“ واسرائيل تتتدخل و”عمان“ مرعوبة
معلومات صادمة.. تقرير أمريكي يكشف خفايا ”حرب خليجية في اليمن“ واسرائيل تتتدخل و”عمان“ مرعوبة...
عـــاجل: شاهد مايحدث الان في قلب العاصمة.. تفاصيل طارئة
عـــاجل: شاهد مايحدث الان في قلب العاصمة.. تفاصيل طارئة 'عـــاجل: شاهد مايحدث الان في قلب العاصمة.. تفاصيل طارئة'
الكشف عن كواليس زيارة ”غريفيث“ الى ”صنعاء“...”المشاط“ يتوعد و”عبدالملك“ يضع 5 شروط جديدة
الكشف عن كواليس زيارة ”غريفيث“ الى ”صنعاء“...”المشاط“ يتوعد و”عبدالملك“ يضع 5 شروط جديدة...
قوات الجيش الوطني تحقق انتصار جديد وساحق وتأسر هذا القيادي الحوثي الكبير مع 100 زنبيل من مرافقيه ..(الاسم+تفاصيل تقصم ظهر عبدالملك الحوثي)
قوات الجيش الوطني تحقق انتصار جديد وساحق وتأسر هذا القيادي الحوثي الكبير مع 100 زنبيل من مرافقيه ..(الاسم+تفاصيل تقصم ظهر عبدالملك الحوثي)...
وردنا الان..دقت ساعة الصفر، وحاملة الطائرات "يو إس إس " تتحرك، وتهديد امريكي مرعب للحوثي شخصيا، والهلع يسيطر على السعودية وكل دول الخليج
وردنا الان..دقت ساعة الصفر، وحاملة الطائرات "يو إس إس " تتحرك، وتهديد امريكي مرعب للحوثي شخصيا، والهلع يسيطر على السعودية وكل دول الخليج...
شاهد بالفيديو ...ماكان يخشاه عبد الملك الحوثي وقيادات الجماعة حدث في الضالع فيديو مباشر من أرض المعركة مرعب والشيول يعود للخدمة (تفاصيل)
شاهد بالفيديو ...ماكان يخشاه عبد الملك الحوثي وقيادات الجماعة حدث في الضالع فيديو مباشر من أرض المعركة مرعب والشيول يعود للخدمة (تفاصيل)...
البحرين: اتصال رئيس الوزراء بأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للبلاد
قال وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين إن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين ولا يؤثر على التزام المنامة مع السعودية والإمارات ومصر.
"باسيل" يحول قذيفة "حزب الله" إلى مزهرية
"باسيل" يحول قذيفة "حزب الله" إلى مزهرية
الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية
الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية
بورصة بيروت تعلق التداول حتى إشعار آخر
بورصة بيروت تعلق التداول حتى إشعار آخر
هل كانت "يوروفيجن" سبباً في التهدئة بين إسرائيل وغزة؟
هل كانت "يوروفيجن" سبباً في التهدئة بين إسرائيل وغزة؟
مصدر يمنى: مقتل وإصابة 170 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى معارك جنوب البلاد
قتل ما يقارب من 110 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية بارزة وأصيب 60 آخرون بنيران قوات الجيش الوطنى اليمنى.
مخزن سري في السودان... ماذا اكتشفت قوات الدعم السريع مع أول أيام رمضان
ووفقا لوكالة أنباء السودان "سونا"، أوضح المقدم جدو عبد الرحمن، أن معلومة وردت لقوات ...
وكالة تكشف عن مصير إضراب شل مرافق حيوية في لبنان
وقال عباس عواضة، رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان في اتصال لوكالة "رويترز" إن موظفي المصرف ...
3 دول عربية تبدأ رمضان اليوم الثلاثاء
© AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED في سلطنة عمان، أعلنت لجنة استطلاع رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون ...