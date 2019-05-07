اخبار الخليج

اخبار اليمن

هادي“ يغير موازين المعركة في ”الضالع“ والحوثي ينهار...اعتقال ”الكبسي“ وألوية الحماية الرئاسية تتدفق وتزحف نحو الشمال... (اخر المستجدات)

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هادي“ يغير موازين المعركة في ”الضالع“ والحوثي ينهار...اعتقال ”الكبسي“ وألوية الحماية الرئاسية تتدفق وتزحف نحو الشمال... (اخر المستجدات)

هادي“ يغير موازين المعركة في ”الضالع“ والحوثي ينهار...اعتقال ”الكبسي“ وألوية الحماية الرئاسية تتدفق وتزحف نحو الشمال... (اخر المستجدات)...

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اخبار اليمن

قوات الجيش الوطني تحقق انتصار جديد وساحق وتأسر هذا القيادي الحوثي الكبير مع 100 زنبيل من مرافقيه ..(الاسم+تفاصيل تقصم ظهر عبدالملك الحوثي)

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قوات الجيش الوطني تحقق انتصار جديد وساحق وتأسر هذا القيادي الحوثي الكبير مع 100 زنبيل من مرافقيه ..(الاسم+تفاصيل تقصم ظهر عبدالملك الحوثي)

قوات الجيش الوطني تحقق انتصار جديد وساحق وتأسر هذا القيادي الحوثي الكبير مع 100 زنبيل من مرافقيه ..(الاسم+تفاصيل تقصم ظهر عبدالملك الحوثي)...

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اخبار اليمن

وردنا الان..دقت ساعة الصفر، وحاملة الطائرات "يو إس إس " تتحرك، وتهديد امريكي مرعب للحوثي شخصيا، والهلع يسيطر على السعودية وكل دول الخليج

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وردنا الان..دقت ساعة الصفر، وحاملة الطائرات "يو إس إس " تتحرك، وتهديد امريكي مرعب للحوثي شخصيا، والهلع يسيطر على السعودية وكل دول الخليج

وردنا الان..دقت ساعة الصفر، وحاملة الطائرات "يو إس إس " تتحرك، وتهديد امريكي مرعب للحوثي شخصيا، والهلع يسيطر على السعودية وكل دول الخليج...

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اخبار اليمن

شاهد بالفيديو ...ماكان يخشاه عبد الملك الحوثي وقيادات الجماعة حدث في الضالع فيديو مباشر من أرض المعركة مرعب والشيول يعود للخدمة (تفاصيل)

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شاهد بالفيديو ...ماكان يخشاه عبد الملك الحوثي وقيادات الجماعة حدث في الضالع فيديو مباشر من أرض المعركة مرعب والشيول يعود للخدمة (تفاصيل)

شاهد بالفيديو ...ماكان يخشاه عبد الملك الحوثي وقيادات الجماعة حدث في الضالع فيديو مباشر من أرض المعركة مرعب والشيول يعود للخدمة (تفاصيل)...

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اخبار الخليج

البحرين: اتصال رئيس الوزراء بأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للبلاد

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البحرين: اتصال رئيس الوزراء بأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للبلاد

قال وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين إن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين ولا يؤثر على التزام المنامة مع السعودية والإمارات ومصر.

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