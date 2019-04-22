لدى بنك JP Morgan خطة لإنقاذ أعمال “المدفوعات عبر الحدود” المربحة في القطاع المصرفي من بدائل مثل الـ Bitcoin و التقنيات المالية ( fintechs ) مثل الـ Ripple و TransferWise – وذلك من خلال توسيع حالات الإستخدام لشبكة الـ blockchain المصرح بها و الخاصة ببنك JP Morgan ، و هي شبكة ( Interbank Information Network […] The post JP Morgan...

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