رئيس الوزراء الهندي ، الذي يجري حاليا حملة على إعادة انتخابه ، يتحدث عن الحرب النووية مع باكستان. The post رئيس وزراء الهند يحذر باكستان من الحرب النووية بعد هجمات سريلانكا المروعة appeared first on عرب فوليو - اخبار البتكوين....
بورصة العملات المشفرة اليابانية "زايف" تُعلن استئناف النشاط بعد سبعة أشهر من تعرضها للاختراق
يوم ٢٢ أبريل، سيتم استئناف النشاط العادي في بورصة العملات المشفرة الياباني "زايف" التي تعرضت للاختراق في السابق...
اللاعبة الفائزة بأربع ميداليات أوليمبية ذهبية للتنس "سيرينا ويليامز" تستثمر في كوين بيز
كشف منشور على إنستغرام من قبل لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز أن شركتها الاستثمارية الجديدة قد استثمرت في كوين بيز...
الحكومة التشيلية تقدم مشروع قانون جديد للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية إلى الكونغرس
أعلن وزير المالية التشيلي فيليبي لارين عن تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس ينظم العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية...
توم لي من فندسترات: مؤشر بؤس بيتكوين الحالي لم يتم الإبلاغ عنه أبدًا في السوق الهبوطي
ادعى توم لي أن القيمة الحالية التي أبلغ عنها مؤشر اتجاهات بيتكوين لمؤسسة فوندسترات لم تشهدها السوق الهابطة أبدًا...
الدمام.. التشهر بمركز تجاري لعرضه مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز تجاري يختص في تجارة السلع والمنتجات الاستهلاكية بمدينة الدمام وذلك...
21 جلسة و6 محاور.. مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي سيُعقد يوميّ 19و20 شعبان 1440هـ الموافقين 24 و25 أبريل 2019م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق […]...
بالصور.. مشاركات "العامة للبترول" فى الاستفتاء على الدستور
تتوالى مشاركات الشركة العامة للبترول لليوم الثالث على التوالى ، فى الاستفتاء على الدستور،حيث شارك المهندس نبيل عبد الصادق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول .
رئيس التنمية الصناعية يصوت على التعديلات ويؤكد: الدولة عازمة على دعم الاستثمار
أدلى المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة النهضة فى أكتوبر.
خالد حنفى يدلى بصوته فى لجنة المغتربين بمدينة 6 أكتوبر
أدلى الدكتور خالد حنفى ، أمين عام اتحاد الغرف العربية بصوته على التعديلات الدستورية فى مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين
JP Morgan يستعين بمدفوعات البلوكتشين للتصدي لتهديد الريبل و Transferwise
لدى بنك JP Morgan خطة لإنقاذ أعمال “المدفوعات عبر الحدود” المربحة في القطاع المصرفي من بدائل مثل الـ Bitcoin و التقنيات المالية ( fintechs ) مثل الـ Ripple و TransferWise – وذلك من خلال توسيع حالات الإستخدام لشبكة الـ blockchain المصرح بها و الخاصة ببنك JP Morgan ، و هي شبكة ( Interbank Information Network […] The post JP Morgan...
الحكومة الأمريكية تفرض غرامة 35,000 دولار أمريكي على متداول في سوق العملات الرقمية
عاقبت شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة متداول في مجال العملات الرقمية لخرقه قوانين مكافحة غسل الأموال. كشفت الجهة التنظيمية الأسبوع الماضي، أن الشخص المسمى “إريك باورز” أحد سكان كاليفورنيا ومستثمر في مجال الكريبتو والعملات الرقمية، لم يمتثل لمتطلبات التسجيل والإبلاغ في قانون السرية المصرفية خلال 2012-2014. كان غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية أحد […] The post الحكومة الأمريكية...
شركةٌ للأمن السيبراني مملوكة من قبل أحد متعاقدي الدفاع الأمريكيين تحصل على براءة اختراع بلوكتشين
حصلت شركة فورسبوينت للأمن السيبراني ومقرها تكساس على براءة اختراع متعلقة ببلوكتشين...
رجلٌ متهم بسرقة أكثر من ٩ ملايين دولار يواجه الملاحقة القضائية في إسرائيل
بعد أن زعم أنه سرق ٧٤٩٩٠,٧٤ داش (أكثر من ٩ ملايين دولار) من زميله في الغرفة، يواجه أفيك زارد لائحة اتهام ضده في إسرائيل...
شركة هيونداي الكبرى للسيارات بكوريا الجنوبية تستخدم تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة في أداة إقران بين الهاتف الذكي والسيارات الكهربائية
ستستخدم هيونداي، وهي أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، بلوكتشين في أداة إقرام الهواتف الذكية بالسيارات...
فيتاليك بوترين يقترح مكافآت حصة أعلى لخوارزمية إيثريوم إثبات الحصة القادمة لإيثريوم
تم اقتراح مكافآت عالية لتنفيذ خوارزمية إثبات الحصة القادمة من قِبل المؤسس المشارك لإيثريوم "فيتاليك بوترين" على غيتهاب...
مدينة قوانغتشو الصينية تُصدر رخصةً تجارية باستخدام بلوكتشين والذكاء الاصطناعي
مدينة قوانغتشو الصينية الكبرى تُصدر أول رخصة تجارية باستخدام بلوكتشين والذكاء الاصطناعي...
وزير العمل في حفل تدشين منصة “قوى”: شراكات استراتيجية لتوطين 561 ألف وظيفة بالقطاع الخاص
▪ 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول مقارنة بـ48 ألف من الربع ذاته في 2018 بزيادة 175%. ▪ الوزارة انتهجت في سياستها تحفيز ودعم المواطنين وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية الوطنية ▪ منصة قوى تحتضن 22 خدمة وستضاعف عدد الخدمات قبل نهاية عام 2019م ▪ 100 ورشة عمل بالمناطق نتج عنها […]...
«منشآت» تناقش الرقمنة في المنشآت الصغيرة
ناقشت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس مواضيع مختلفة مثل الصناعة والرقمنة وتمويل المشاري...
الملتقى السعودي - التونسي يبحث التعاون التجاري - الاستثماري
الملتقى السعودي - التونسي يبحث التعاون التجاري - الاستثماري