الاقتصاد

اخبار العملات الرقمية

رئيس وزراء الهند يحذر باكستان من الحرب النووية بعد هجمات سريلانكا المروعة

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رئيس وزراء الهند يحذر باكستان من الحرب النووية بعد هجمات سريلانكا المروعة

رئيس الوزراء الهندي ، الذي يجري حاليا حملة على إعادة انتخابه ، يتحدث عن الحرب النووية مع باكستان. The post رئيس وزراء الهند يحذر باكستان من الحرب النووية بعد هجمات سريلانكا المروعة appeared first on عرب فوليو - اخبار البتكوين....

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الاقتصاد

21 جلسة و6 محاور.. مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل

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21 جلسة و6 محاور.. مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي سيُعقد يوميّ 19و20 شعبان 1440هـ الموافقين 24 و25 أبريل 2019م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق […]...

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اخبار العملات الرقمية

JP Morgan يستعين بمدفوعات البلوكتشين للتصدي لتهديد الريبل و Transferwise

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JP Morgan يستعين بمدفوعات البلوكتشين للتصدي لتهديد الريبل و Transferwise

لدى بنك JP Morgan خطة لإنقاذ أعمال “المدفوعات عبر الحدود” المربحة في القطاع المصرفي من بدائل مثل الـ Bitcoin و التقنيات المالية ( fintechs ) مثل الـ Ripple و TransferWise – وذلك من خلال توسيع حالات الإستخدام لشبكة الـ blockchain المصرح بها و الخاصة ببنك JP Morgan ، و هي شبكة ( Interbank Information Network […] The post JP Morgan...

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اخبار العملات الرقمية

الحكومة الأمريكية تفرض غرامة 35,000 دولار أمريكي على متداول في سوق العملات الرقمية

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الحكومة الأمريكية تفرض غرامة 35,000 دولار أمريكي على متداول في سوق العملات الرقمية

عاقبت شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة متداول في مجال العملات الرقمية لخرقه قوانين مكافحة غسل الأموال. كشفت الجهة التنظيمية الأسبوع الماضي، أن الشخص المسمى “إريك باورز” أحد سكان كاليفورنيا ومستثمر في مجال الكريبتو والعملات الرقمية، لم يمتثل لمتطلبات التسجيل والإبلاغ في قانون السرية المصرفية خلال 2012-2014. كان غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية أحد […] The post الحكومة الأمريكية...

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اخبار العملات الرقمية

شركة هيونداي الكبرى للسيارات بكوريا الجنوبية تستخدم تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة في أداة إقران بين الهاتف الذكي والسيارات الكهربائية

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شركة هيونداي الكبرى للسيارات بكوريا الجنوبية تستخدم تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة في أداة إقران بين الهاتف الذكي والسيارات الكهربائية

ستستخدم هيونداي، وهي أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، بلوكتشين في أداة إقرام الهواتف الذكية بالسيارات...

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الاقتصاد

وزير العمل في حفل تدشين منصة “قوى”: شراكات استراتيجية لتوطين 561 ألف وظيفة بالقطاع الخاص

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وزير العمل في حفل تدشين منصة “قوى”: شراكات استراتيجية لتوطين 561 ألف وظيفة بالقطاع الخاص

▪ 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول مقارنة بـ48 ألف من الربع ذاته في 2018 بزيادة 175%. ▪ الوزارة انتهجت في سياستها تحفيز ودعم المواطنين وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية الوطنية ▪ منصة قوى تحتضن 22 خدمة وستضاعف عدد الخدمات قبل نهاية عام 2019م ▪ 100 ورشة عمل بالمناطق نتج عنها […]...

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