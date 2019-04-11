اخبار الرياضه

أنهي آرسنال الشوط الأول متقدمًا على نظيره نابولي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. وسجل هدفي...

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