اخبار الرياضه

أكد ميلان والد الصربي لوكا يوفيتش، أن نجله يعتزم البقاء مع إينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يدافع عن صفوفه معارا من بنفيكا البرتغالي، رغم اهتمام برشلونة […]...
الكشف عن حجم إصابة هاري كين
قال توتنهام هوتسبير إن مهاجمه هاري كين تعرض لإصابة خطيرة في أربطة الكاحل في الفوز 1-0 على مانشستر سيتي الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الثمانية […]...
تحديد حجم إصابة ميسي
ستأنف لاعبو برشلونة تدريباتهم اليوم الخميس، بعد اقترابهم من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز 1-0 على مانشستر يونايتد، في ظل […]...
بعد خسارة الزمالك وتفريطه في الصدارة.. مرتضى منصور لجروس: أنت ظالم
وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اتهامات صريحة للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد الخسارة من المصرى بهدفين مقابل هدف حيث سيطرت حالة من […]...
كلمات مسيئة.. توقف دييغو كوستا 8 مباريات
تلقى دييغو كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عقوبة الإيقاف ثماني مباريات، بسبب سلوكه تجاه الحكم خيسوس جيل مانزانو، خلال المباراة التي […]...
كاسيميرو: هذان اللاعبان مرحب بهما في ريال مدريد
أكد لاعب وسط ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو أن الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي إيدين هازارد سيكون مرحب بهما بين صفوف النادي “الملكي” إذ “ينبغي أن يلعب […]...
ميسي ورونالدو يشغلان الصحافة الإسبانية
انشغلت الصحف الإسبانية بفوز برشلونة على مضيفه مانشستر يونايتد (0-1) في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، وتوقعت بعضها مواجهة في نهائي البطولة بين نجم […]...
العدل يصرف مكافأة إجادة لشباب اليد بعد التعادل مع بروفنس الفرنسي
صرف الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد مكافأة إجادة للاعبي منتخب الشباب بعد التعادل مع نادي اكس بروفنس الفرنسي ٢٩/٢٩ في المباراة الودية...
إيهاب جلال يستدعي أربعة لاعبين لمعسكر المصري استعداداً للإسماعيلي
قرر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استدعاء الرباعي أحمد ياسر وفريد شوقي ومصطفى طيارة والناشئ أيمن ندا للمعسكر المغلق الذي...
شاهد.. آرسنال ينهي الشوط الأول متفوقًا على نابولي بالدوري الأوروبي
أنهي آرسنال الشوط الأول متقدمًا على نظيره نابولي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. وسجل هدفي...
هاتريك تراوري يقود بيراميدز لريمونتادا مثير أمام الاتحاد السكندري
استطاع بيراميدز التغلب على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن المباراة المثيرة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بمنافسات الأسبوع الثامن...
افتتاح بطولة الجمهورية الدولية المفتوحة للقوس والسهم بمشاركة الكويت وزيمبابوي
عقد الإتحاد المصرى للقوس والسهم الذي يرأسه الدكتور علاء جبر الإجتماع الفنى التحضيري الخاص ببطولة الجمهورية المفتوحة للأندية والهيئات خارج الصالات والمسجلة والمدرجة على اجندة...
٣٤٨ لاعب ولاعبة في بطولة كأس مصر للقوس والسهم
اختتمت بطولة التصنيف الرابعة كأس مصر للقوس والسهم والتى أقيمت على ملاعب الجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة مؤخرا بمشاركة ٣٤٨ لاعب ولاعبة يمثلون أندية وهيئات على...
سلافيا براج يتلاعب بتشيلسي في الشوط الأول
انتهى الشوط الأول من مباراة تشلسي وسلافيا براغ المقامة على ملعب إدين أرينا ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الاوروبي لكرة القدم...
أشرف صبحي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يرافقه حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين واعضاء مجلس ادارتها. وخلال...
عمر خربين يغيب عن بيراميدز أمام الأهلي
تأكد بشكل رسمي غياب النجم السوري عمر خربين عن صفوف فريق بيراميدز في مواجهة الأهلي القادمة والمقرر لها يوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة 25 من...
يحيي زايد يشارك في تدريبات الإسماعيلي
شارك التنزاني يحيى زايد في مران فريق الكرة الأول بالإسماعيلى بعد غياب طويل. ويستعد فريق الدراويش لمباراة ديربى القنال أمام المصرى المقرر لها الأحد المقبل باستاد...
صور | قميص برشلونة الساخن يُقرب عارضة أزياء من مليون مُتابع على إنستاجرام
صور | قميص برشلونة الساخن يُقرب عارضة أزياء من مليون مُتابع على إنستاجرام The post صور | قميص برشلونة الساخن يُقرب عارضة أزياء من مليون مُتابع على إنستاجرام appeared first on ميركاتو اليوم....
مهاجم الزمالك الأسبق ضمن حسابات أسوان رغم عقمه المُزمن!
دخل المهاجم الأسبق لنادي الزمالك ولاعب طلائع الجيش الحالي “أحمد جعفر” حسابات الجهاز الفني لنادي أسوان العائد مجددًا لمنافسات الدوري المصري الممتاز، لتعزيز الخيارات الهجومية عند فتح باب الميركاتو الصيفي المقبل. وهبط نادي أسوان إلى دوري المظاليم بعد احتلاله للمركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة في موسم 2017/2016، وها هو … The post مهاجم الزمالك...
اونلاين | كورة لايف al ahli vs al hilal مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر.. رابط الاسطورة الاهلي والهلال.. Saudi League
اونلاين | يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 على أرضية ملعب الجوهرة بجدة، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين ضمن ......