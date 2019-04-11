اخبار الرياضه

اخبار الرياضه

تحديد حجم إصابة ميسي

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تحديد حجم إصابة ميسي

ستأنف لاعبو برشلونة تدريباتهم اليوم الخميس، بعد اقترابهم من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الفوز 1-0 على مانشستر يونايتد، في ظل […]...

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اخبار الرياضه

إيهاب جلال يستدعي أربعة لاعبين لمعسكر المصري استعداداً للإسماعيلي

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إيهاب جلال يستدعي أربعة لاعبين لمعسكر المصري استعداداً للإسماعيلي

قرر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استدعاء الرباعي أحمد ياسر وفريد شوقي ومصطفى طيارة والناشئ أيمن ندا للمعسكر المغلق الذي...

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اخبار الرياضه

هاتريك تراوري يقود بيراميدز لريمونتادا مثير أمام الاتحاد السكندري

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هاتريك تراوري يقود بيراميدز لريمونتادا مثير أمام الاتحاد السكندري

استطاع بيراميدز التغلب على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن المباراة المثيرة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بمنافسات الأسبوع الثامن...

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اخبار الرياضه

افتتاح بطولة الجمهورية الدولية المفتوحة للقوس والسهم بمشاركة الكويت وزيمبابوي

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افتتاح بطولة الجمهورية الدولية المفتوحة للقوس والسهم بمشاركة الكويت وزيمبابوي

عقد الإتحاد المصرى للقوس والسهم الذي يرأسه الدكتور علاء جبر الإجتماع الفنى التحضيري الخاص ببطولة الجمهورية المفتوحة للأندية والهيئات خارج الصالات والمسجلة والمدرجة على اجندة...

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اخبار الرياضه

أشرف صبحي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

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أشرف صبحي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يرافقه حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين واعضاء مجلس ادارتها. وخلال...

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اخبار الرياضه

صور | قميص برشلونة الساخن يُقرب عارضة أزياء من مليون مُتابع على إنستاجرام

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صور | قميص برشلونة الساخن يُقرب عارضة أزياء من مليون مُتابع على إنستاجرام

صور | قميص برشلونة الساخن يُقرب عارضة أزياء من مليون مُتابع على إنستاجرام The post صور | قميص برشلونة الساخن يُقرب عارضة أزياء من مليون مُتابع على إنستاجرام appeared first on ميركاتو اليوم....

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اخبار الرياضه

مهاجم الزمالك الأسبق ضمن حسابات أسوان رغم عقمه المُزمن!

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مهاجم الزمالك الأسبق ضمن حسابات أسوان رغم عقمه المُزمن!

دخل المهاجم الأسبق لنادي الزمالك ولاعب طلائع الجيش الحالي “أحمد جعفر” حسابات الجهاز الفني لنادي أسوان العائد مجددًا لمنافسات الدوري المصري الممتاز، لتعزيز الخيارات الهجومية عند فتح باب الميركاتو الصيفي المقبل. وهبط نادي أسوان إلى دوري المظاليم بعد احتلاله للمركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة في موسم 2017/2016، وها هو … The post مهاجم الزمالك...

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اخبار الرياضه

اونلاين | كورة لايف al ahli vs al hilal مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر.. رابط الاسطورة الاهلي والهلال.. Saudi League

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اونلاين | كورة لايف al ahli vs al hilal مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر.. رابط الاسطورة الاهلي والهلال.. Saudi League

اونلاين | يواجه فريق الهلال مضيفه فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 على أرضية ملعب الجوهرة بجدة، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين ضمن ......

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