اخبار العالم

جرى، عصر يوم الإثنين، تشييع جثمان الكاتب التطواني محسن أخريف، نحو مثواه الأخير، بالمقبرة الإسلامية بتطوان، وذلك بحضور حشد غفير، من عائلة وأصدقاء الفقيد، بعد أن أنهت صعقة كهربائية حياته أمس الأحد، أثناء مداخلته بفعاليات عيد الكتاب في دورته 21. وانطلقت الجنازة من بيت عائلة الفقيد بحي بوعنان باتجاه المسجد بنفس الحي، حيث أقيمت عليه […]...
أحمجيق مضرب عن الطعام لمدة 15 على التوالي وشقيقه: “إنهم يموتون”
قال محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، على خلفية “حراك الريف”، والمحكوم عليه ب 20 سنة، إن الوضع الصحي لنبيل في تدهور، وذلك بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه لمدة 15 يوم على التوالي. وكشف شقيق أحمجيق، في تدوينة له، بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”، مساء الاثنين، أن “نبيل يعاني من جراء الإضراب من […]...
قبل الأوكراني “زيلينسكي”.. هؤلاء ممثلون أصبحوا رؤساء دول
استطاع الكوميدي “فلاديمير زيلينسكي” اعتلاء كرسي الرئاسة الأوكرانية، ليثبت للعالم أجمع أن الاعتبارات، والتقاليد السياسية تتغير بين الحين، والآخر، تبعا لمزاج الناخبين المتقلبة مع السنوات. لم يكن الممثل الكوميدي الأوكراني، “فلاديمير زيلينسكي”، على دراية بأن أداءه التمثيلي في المسلسل الكوميدي “خادم الشعب”، سيجعل منه يوما رئيسا حقيقيا للبلاد. وتعود قصة المسلسل إلى مدرس تاريخ، قادته […]...
بركة يدين الحكومة ويثمن مبادرات الملك
هاجم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بشدة حكومة العثماني، معتبرا أنها استقالت من أداء مهامها، مشيدا بالمقابل بـ”المبادرات السامية لجلالة الملك”. وقال بركة، في افتتاح دورة المجلس الوطني لحزبه، أمس بسلا، إنه “أمام هذا الانسحاب من مُعترك الشأن العام، وهذه الاستقالة غير المعلنة للحكومة. وأمام تخلي هذه الحكومة عن “هويتها السياسية” في تدبير العديد […]...
جماهير الرجاء تختار الورفلي رجل مباراة “الديربي”
اختار نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، محترفه الليبي، سند الورفلي، مدافع الفريق الأخضر، رجل مباراة “الديربي” التي جمعت الفريق بغريمه التقليدي، الوداد، أمس الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. وأعلن النادي الأخضر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اختيار الورفلي نحما لهذه المباراة، وذلك بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه في هذا اللقاء، […]...
مسيرة “الأساتذة” تربك الحركة وسط الرباط وشعارات قوية ضد الحكومة
تسببت مسيرة الأساتذة، مساء اليوم الإثنين، وسط العاصمة الرباط، بشلل في حركة وسائل النقل وسط المدينة. المسيرة، التي ضمت الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات والأساتذة المطالبين بالترقية بالشهادة إضافة إلى أساتذة “الزنزانة9” انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بباب الرواح، في اتجاه مقر البرلمان. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالسياسات […]...
واشنطن تعرض مكافآت مالية مقابل معلومات عن شبكات حزب الله المالية
عرضت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، مكافآت جديدة تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات عن الشبكات المالية لحزب الله. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنها تتقصى أي معلومات حول مصادر تمويل حزب الله المدرج على "لائحة الإرهاب" الأميركية. وقالت الخارجية الأميركية إنها تسعى لكشف "الآليات الأساسية التي يعتمدها الحزب لتسهيل حركة أمواله"، ولمعرفة "أبرز المانحين له"...
طمرة: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار
أُصيب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة، عقِب تعرّضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، مساء اليوم الإثنين. وقدّمت طواقم الإسعاف التابعة لمركز "الزهراوي" الطبي، بنقل المصاب إلى مستشفى "رمبام" بحيفا. وشرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، للوقوف على أسبابها. وشهد المجتمع العربيّ خلال اليومين الأخيرين، عدة جرائم عنف، ففي رهط؛ أُصيب، مساء أمس الأحد، فتى يبلغ من...
الكاميرات في صناديق الاقتراع في البلدات العربية بمبادرة نتنياهو
كشفت القناة الإسرائيلية "حداشوت 13"، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هو الذي بادر بنفسه إلى الحملة التي تم بموجبها نصب كاميرات تصوير خفية في صناديق الاقتراع في البلدات العربية في يوم الانتخابات، التاسع من الشهر الجاري. وبحسب وثائق داخلية، تمتد على 40 صفحة، فإن نتنياهو أعلن في أول جلسة لطاقم الليكود الانتخابي أنه سيتولى رعاية...
أميركا: تفشّي الحصبة يقترب لأعلى مستوى في 25 عامًا
ساهم ارتفاعُ عدد الحالات المصابة بمرض الحصبة بولاية نيويوركفي الولايات المتحدة، باقتراب وصول تفشي المرض من مستويات لم تشهدها البلاد منذ 25 عاما، عقِب الإبلاغ عن 71 إصابة جديدة، الأسبوع الماضي، 68 منها من نيويورك، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة لهذا العام إلى 626، ويعد هذا الرقم بالفعل الأكبر في الولايات المتحدة...
نصر الله ينفي حديثه عن حرب وشيكة ومفاجئة مع إسرائيل
نفى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء اليوم الإثنين، ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية، بشأن احتمالات نشوب حرب مفاجئة مع إسرائيل، ومقتل عدد من قادة الصف الأول في حزب الله. كانت قد ذكرت "الرأس" الكويتية، الأحد، أن نصر الله أبلغ قادة المناطق في حزب الله، خلال اجتماع: "قد لا أبقى بينكم فترة طويلة، وقد يقتل معي أكثر...
انتظرت رشدي 34 عاما: الموت يُغيّب أم الأسرى
عدت إلى منزل الحاجة رسمية أبو مخ (85 عاما) والدة الأسير رشدي أبو مخ (56 عاما) في باقة الغربية، وقد غيبها الموت هذا الأسبوع بعد 34 عاما من الانتظار بين الأمل والحلم التي رافقت عقود من المعاناة، عاشت من أجل تلك اللحظة على أمل أن تعانق الحرية باحتضان نجلها الأسير والاحتفال بزفافه. رحلت الحاجة رسمية التي أعياها المرض، حيث...
"داعش" والتوتر الأمني يعودان للسعودية.. أين ذهبت "الدولة البوليسية"؟
أحداث كثيرة عاشتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، أعادت إلى الأذهان سيناريوهات سبق أن حدثت في البلاد مطلع الألفية الثالثة....
زعيم الحوثيين يهدد الإمارات والسعودية بضرب اقتصادهما
قال إن استمرار مشاركة الإمارات في العدوان على اليمن سيعرض اقتصادها واستثماراتها للخطر....
اليمن.. ميليشيات الحوثي تنشر أدوية قاتلة بمناطق سيطرتها
متابعة الخليج 365 - وكالات: أكدت مصادر مطلعة، أن ميليشيات الحوثي عمدت إلى نشر أدوية قاتلة بينهم نتيجة التلاعب بهيئة الأدوية وتكليف غير الأكْفَاء في عددٍ من مفاصل الهيئة، بالإضافة إلى استيرادها أدوية دون اختبار جودتها، وترويج كميات كبيرة من الأدوية التي تؤدي إلى إدمان الشباب واستغلال تلك الأدوية المخدرة لاستقطابهم إلى صفوفها، في جريمة جديدة ضد......
العلماء في باكستان يطالبون بتفكيك شبكات ومعسكرات الإرهاب في إيران
استنكر العلماء في باكستان المحاولات الإيرانية لتصدير الإرهاب إلى باكستان، مطالبين بضرورة تفكيك شبكات ومعسكرات التنظيمات الإرهابية الموجودة في إيران، والتي تهدد أمن واستقرار الدول المجاورة. وأوضح رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور ساجد مير في تصريح صحفي اليوم أن تورط منظمة إرهابية تتخذ من إيران مقرًا لها وراء الهجوم الذي […]...
إتلاف 3552 لغماً في اليمن
إتلاف 3552 لغماً في اليمن
السيسي يتسلم رسالة من رئيس المجلس العسكري السوداني
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم ، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني ا...
الصدر: استعمال الشعائر الدينية في كسب المال والتعدي آفة
الصدر: استعمال الشعائر الدينية في كسب المال والتعدي آفة
عضو بالخارجية البرلمانية: قرارات ترامب بحق طهران ستخلق أزمة تصل لحروب بالوكالة
عضو بالخارجية البرلمانية: قرارات ترامب بحق طهران ستخلق أزمة تصل لحروب بالوكالة