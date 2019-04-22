اخبار العالم

أُصيب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة، عقِب تعرّضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، مساء اليوم الإثنين. وقدّمت طواقم الإسعاف التابعة لمركز "الزهراوي" الطبي، بنقل المصاب إلى مستشفى "رمبام" بحيفا. وشرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، للوقوف على أسبابها. وشهد المجتمع العربيّ خلال اليومين الأخيرين، عدة جرائم عنف، ففي رهط؛ أُصيب، مساء أمس الأحد، فتى يبلغ من...

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