دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HP تكشف عن أخف حاسب محمول لقطاع العمل Elite Dragonfly x360 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HP اليوم عن أخف جهاز حاسب محمول متحول في العالم والذي ينطلق بعنوان Elite Dragonfly x360 ويتوفر في نوفمبر بسعر 1099 جنيه إسترليني.

في مؤتمر HP الذي عقد اليوم في نيويورك أكدت على أن أجهزة الحاسب أصبحت الآن أكثر شعبية بين المستخدمين، كما أعلنت الشركة رسمياً عن جهاز Elite Dragonfly x360 الذي يأتي بتصميم متحول بحجم خفيف جداً، والذي يستهدف قطاع العمل.

إستعرض Andy Rhodes في مؤتمر HP اليوم أهمية أجهزة الحاسب المحمول الشخصية حتى في العصر الذي تسيطر فيه الهواتف الذكية على الأسواق، كما سلط الضوء على أهمية أجهزة الحاسب لدعم المستخدمين في قطاع العمل ومهام الإبداع والتصميم بكفاءة أكبر.

كما أشار Andy Rhodes إلى أن التغييرات التي تطرأ على تصميم ومواصفات أجهزة الحاسب، تدعم المستخدم بآداء أفضل في تنفيذ المهام المختلفة في المنزل، العمل أو في التنقل والسفر بشكل عام، لذا حتى مع إنتشار وتطور الهواتف الذكية فإن قطاع العمل يحتاج إلى أجهزة الحاسب في النهاية، ولقد كانت شركة HP الأفضل في مبيعات أجهزة الحاسب خلال الربع الأول من هذا العام مع نمو بنسبة 22.6%، بينما جاءت شركة Dell في المرتبة الثانية بنمو بنسبة 22.4%.

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وينطلق جهاز Elite Dragonfly x360 المتحول اليوم بحجم 13 إنش، كما يتميز بوزن 997 جرام، أيضاً يأتي الجهاز بالجيل الثامن معالجات إنتل من سلسلة U مع VPro، ويتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 2 تيرابايت.

كما يتميز التصميم الخارجي لجهاز Elite Dragonfly x360 بهيكل من سبائك المغنيسيوم، ويضم الجهاز اثنان من منافذ Thunderbolt 3، وفتحة USB 3.1، مع مدخل للسماعات، وأيضاً مدخل HDMI، كما تستمر البطارية بعمر شحن حتى 24 ساعة، على أن يتوفر الجهاز في نوفمبر بسعر 1099 جنيه إسترليني.

المصدر

هذا الموضوع HP تكشف عن أخف حاسب محمول لقطاع العمل Elite Dragonfly x360 ظهر على التقنية بلا حدود.