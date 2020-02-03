برعاية محمد بن زايد.. كلية الشرطة تحتفل غداً بتخريج طلبتها
حاكم الشارقة يستقبل المشاركين في أعمال الدورة الـ 23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي
حاكم الشارقة يستقبل المشاركين في أعمال الدورة الـ 23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي
"الإمارات للفضاء" تطلق تحدي "القمر الصناعي"
"الإمارات للفضاء" تطلق تحدي "القمر الصناعي"
رئيس الدولة: بذلنا جهوداً كبيرة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها
رئيس الدولة: بذلنا جهوداً كبيرة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها
الامارات | أبرز 10 بؤر للجراثيم أثناء السفر والتنقل
الامارات | هل أصبت بالمرض أثناء السفر؟ فهناك احتمالات كبيرة بأنك لمست أو تعاملت بشكل مباشر مع أبرز 10 بؤر للجراثيم، لكن لحسن الحظ More......