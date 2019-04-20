أدلي الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة المنيل الإعدادية بنات بمحافظة القاهرة، فيما دعا الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، وتأييدها. وقال «خليفة» في تصريحات صحفية عقب إدلاءه بصوته الإنتخابي، ان الزراعيين... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
انتصار السيسي تدلى بصوتها في الاستفتاء على تعديل الدستور
أدلت منذ قليل السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة. وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل، اليوم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
تخصيص لجنة للوافدين من المحافظات الأخرى بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية
أعلن مصدر مسؤول بمحافظة الإسماعيلية أنه تم تخصيص لجنة انتخابية للوافدين من المحافظات الأخرى للمشاركة في عملية الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة 2019 للتيسير عليهم للمشاركة. وأضاف المصدر أن رئيس محكمة الإسماعيلية وافق على تخصيص لجنة للوافدين العاملين... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
وزير الري يدلي بصوته في الاستفتاء: المشاركة واجب وطني (صور)
أدلى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تشهدها مصر على مدار ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتنتهي الاثنين، بمدرسة القناة بزهراء المعادى بمحافظة القاهرة. وقال عبد العاطى، في تصريحات صحفية عقب إدلاءه بصوته في الاستفتاء، إن المشاركة... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية
أدلي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بصوته في التعديلات الدستورية المقترحة والتي بدأت صباح اليوم وتستمر لثلاثة ايام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ ابريل ٢٠١٩. اطمئن صبحي على سير العملية الانتخابية داخل اللجنة مؤكدا على اهمية مشاركة الجميع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
إقبال كبير بالقرى ومتوسط بالمدن وسيارات لنقل الموظفين للجان الانتخابية بالإسماعيلية
شهدت محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا بالقطاع الريفى بينما كان متوسطا بالمدن في اللحظات الأولى من انطلاق ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام. وفى قرى المنايف والسبع ابار الشرقية والضبعية وعين غصين بمركز الاسماعيلية كان الاقبال كبيرا ووصل إلى مقرات... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
انتظام لجان التصويت وضعف الإقبال في القاهرة الجديدة
افتتحت لجان التصويت على التعديلات الدستورية ابوابها في مدينة القاهرة الجديدة أبوابها لاستقبال المواطنين في أول أيامها التي تمتد لثلاث ايام. وقامت «المصري اليوم» بجولة تفقدية لعدد من اللجان شملت لجنة مدرسة صلاح الدين التجريبية ومدرسة فاطمة عنان ومدرسة بنت الشاطئ رصدت خلالها انتظام الخدمات... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
نائب النور يكشف تصويته بنعم في بطاقة الإقتراع
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جهاز الشروق: تنفيذ 4 مدارس للتعليم بالإسكان الاجتماعي وإسكان المستقبل
قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه جارٍ تنفيذ 4 مدارس بإجمالى 166 فصلاً، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على دعم العملية التعليمية وتطوير منظومة التعليم، مؤكداً أن دخول هذه المدارس للخدمة سيكون دفعة قوية للعملية التعليمية بمدينة الشروق. وأضاف المهندس عبدالرؤوف... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
«الإسكان»: تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة القليوبية، بإجمالي طاقة مضافة 282 ألف م3/يوم، بتكلفة 754 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعين لمعالجة الصرف الصحى، بإجمالي طاقة 65 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، ومن المقرر دخولها... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
«عمليات المنوفية»: تأخر فتح لجنتين بمنوف وتلا نصف ساعة
أعلنت غرفة عمليات محافظة المنوفية عن تأخر فتح لجنتين بمركزي منوف وتلا لتأخر وصول القضاة نصف ساعة في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأكدت الغرفة انتظام باقي اللجان الانتخابية في مراكز المحافظة، حيث بلغ عددها 522 مقرا انتخابيا بمراكز المنوفية، و611 لجنة انتخابية، لاستقبال 2... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
«التخطيط»: التدريب وبناء القدرات ركائز أساسية لنجاح أي جهة
اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية لمجموعة من الموظفين والتى نظمها المعهد القومى للإدارة بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وحاضر بها كبار أساتذة الاقتصاد. شملت سلسلة الندوات... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
انتظام اللجان الانتخابية فى القليوبية والسيدات فى المقدمة
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توافد المواطنين على اللجان بالفيوم منذ فتح باب اللجان في التصويت على الاستفتاء
توافد الناخبين بمحافظة الفيوم منذ فتح باب اللجان للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات وكان الإقبال متوسط من قبل في معظم اللجان وبدء فتح اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، وتصدر المشهد السيدات وكبار السن. كما نظم المئات من... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
غرف عمليات المحافظات تتابع سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور)
بدأت غرف العمليات بالمحافظات في متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي بدأت، السبت، اعتباراً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءاً وتستمر حتى الاثنين. ففي المنيا، بدأت غرفة العمليات المركزية للاستفتاء على التعديلات الدستورية أعمالها، صباح السبت، برئاسة اللواء قاسم حسين،... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
«عمليات التنمية المحلية» تتابع سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظات
بدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية في متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع المحافظات والتي بدأت، السبت، اعتباراً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءاً وتستمر حتى الاثنين. ويتابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة عملية الاستفتاء... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
بدء التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالدقهلية
توافد المئات من المواطنين على لجان الانتخابات بالدقهلية، صباح اليوم، للتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة وسط اجراءات أمنية مشددة. وفتحت معظم لجان الانتخابات ابوابها في التاسعة صباحا بينما تأخر نحو 20 لجنة على مستوى المحافظة لمدة ربع ساعة.ونشرت قوات الجيش والشرطة قواتها على مداخل... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
تشريفة طلابية لاستقبال الناخبين أمام أحد لجان التصويت بدمياط (صور)
فتحت اللجان الانتخابية بمدن ومراكز محافظة دمياط، السبت، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وشهد محيط اللجان إجراءات تأمينية مكثفة. وأمام لجنة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية اصطف عدد من الطلاب بالزي الخاص بالمدارس العسكرية كتشريفة لاستقبال... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
مطرانيات المنيا السبع تنهي قداس «سبت لعازر»
أنهت مطرانيات المنيا السبع الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، قداس سبت لعازر، والذي يقام لاحياء ذكري معجزة مسجلة في الكتاب المقدس، وفيها أقام السيد المسيح صديقه لعازر من الأموات، وهو اليوم الذي يستعد فيه الأقباط لأحد السعف . وامتلأت الشوارع المحيطة بأغلب كنائس محافظة المنيا... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
بدء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في شمال سيناء
بدء في الساعة التاسعة من صباح اليوم، الإستفتاء على التعديلات الدستورية في محافظة شمال سيناء، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، وسط إشراف قضائي كامل، حيث فتحت لجان الاستفتاء في مختلف مراكز... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...