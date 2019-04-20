أدلت منذ قليل السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة بمصر الجديدة. وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل، اليوم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر... هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...

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