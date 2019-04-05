اخبار السعوديه

اخبار السعوديه

تأكيدًا لانفراد «عاجل»: قرار رسمي بإلغاء «نماء» وإسناد أعمالها إلى وزارة التجارة

00

تأكيدًا لانفراد «عاجل»: قرار رسمي بإلغاء «نماء» وإسناد أعمالها إلى وزارة التجارة

نشرت صحيفة «أم القرى» الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، وإسناد أعمالها إلى وزارة التجارة والاستثمار. وجاء ما نشر في الصحيفة الرسمية اليوم، تأكيدًا لانفراد «عاجل» قبل 3 أيام، تحت عنوان (مصادر لـ«عاجل»: توجيهات عليا تلغي وحدة المحتوى المحلي «نماء»)، حيث أكدت مصادر الصحيفة حينها صدور توجيهات عليا...

المزيد ...

اخبار السعوديه

«البيئة»: زراعة 230 ألف شجرة بمشاركة 846 جهة حكومية وخاصة

00

«البيئة»: زراعة 230 ألف شجرة بمشاركة 846 جهة حكومية وخاصة

شهد أسبوع البيئة السعودي الأول، الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة في جميع المناطق؛ بعنوان (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا)ـ إنفاذًا لقرار مجلس الوزراءـ، تفاعلًا كبيرًا من الجهات الحكومية والخاصة، والجمعيات والروابط، واللجان التنموية؛ إذ بلغ عدد المشاركين أكثر من 846 جهة حكومية وخاصة. ونجحت الوزارة في زراعة نحو 230.615 شجرة برية في المتنزهات والمراعي، من خلال 322 حملة تشجير نظمتها...

المزيد ...

اخبار السعوديه

كراني يتوقع ليلة ماطرة على عدد من مناطق المملكة ودول خليجية

00

كراني يتوقع ليلة ماطرة على عدد من مناطق المملكة ودول خليجية

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، ليلة ماطرة، تبدأ مساء اليوم الجمعة وحتى غدٍ السبت، على عدد من دول الخليج العربي. وقال خبير الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأمطار سببها حزام سحابي رعدي ممطر على وسط، وجنوبي جنوب غربي الخليج العربي. وتابع «كراني»، أن تأثير الحزام السحابي يظل ممتدًا، حتى شرق المناطق الوسطى وغربي دول الخليج، مصحوبًا بزخات...

المزيد ...

اخبار السعوديه

«الصحة» تعفي قيادات بمستشفى في جازان وتعتذر عن «الملصق الورقي»

00

«الصحة» تعفي قيادات بمستشفى في جازان وتعتذر عن «الملصق الورقي»

قدَّمت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، اعتذارًا عن واقعة توقف أحد أقسام «مستشفى أبوعريش» بجازان لاستقبال المرضى، بدعوى أن جميع الموظفين في دورة تدريبية، مؤكدة إعفاء عدد من قيادات المستشفى. بدروها، اعتذرت مديرية الشؤون الصحية في جازان، مؤكدة إحالة القضية إلى الجهات المختصة، مع إعفاء ثلاثة مسؤولين من مواقعهم. وقالت صحة جازان- في بيان لها-، إشارة إلى ما تم تداوله بمواقع...

المزيد ...

اخبار السعوديه

السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يدشن فصول الخدمات المساندة في مركز البيان للتوحد

00

السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يدشن فصول الخدمات المساندة في مركز البيان للتوحد

تبوك 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اهتمام إدارة تعليم تبوك ، بأطفال التوحد تعليماً وتأهيلاً تماشياً......

المزيد ...

اخبار السعوديه

السعودية اليوم / تحت إشراف ومتابعة سمو وزير الداخلية .. اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تقف على الاستعدادات لموسم الحج

00

السعودية اليوم / تحت إشراف ومتابعة سمو وزير الداخلية .. اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تقف على الاستعدادات لموسم الحج

الرياض 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ،......

المزيد ...

اخبار السعوديه

السعودية اليوم / الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا نسائيًا جديدًا في جدة

00

السعودية اليوم / الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا نسائيًا جديدًا في جدة

جدة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود، مكتب الأحوال المدنية النسوي (جدة4) الواقع في......

المزيد ...

اخبار السعوديه

السعودية اليوم / نائب أمين جمعية أهل الحديث ببنغلاديش يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

00

السعودية اليوم / نائب أمين جمعية أهل الحديث ببنغلاديش يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

المدينة المنورة ٢٩ رجب 1440 هـ الموافق ٠٥ إبريل 2019 م واس أشاد نائب الأمين العام لجمعية أهل الحديث بجمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخ عبدالله المحمود سراج الإسلام, بالدور......

المزيد ...

2019 © -
الرجوع الى الاعلى