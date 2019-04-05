اخبار السعوديه

أول تعليق من جامعة القصيم بشأن دراسة منسوبة لها حول تأثير حفظ القرآن على معالجة أمراض الضغط و السكري...
تموت وتختفي وتعود.. شاهد: “الذييب” يحكي قصة الكتابات بالمملكة والأمر الرباني
تموت وتختفي وتعود.. شاهد: “الذييب” يحكي قصة الكتابات بالمملكة والأمر الرباني
حاج يثمّن استضافة الملك لذوي “شهداء الجيش المصري” للعمرة: إنسانية
حاج يثمّن استضافة الملك لذوي “شهداء الجيش المصري” للعمرة: إنسانية
شاهد: الفلكي “ملهم هندي”…تعذرت رؤية هلال شعبان.. ولا اعتبار لرؤيته من عدمها
شاهد: الفلكي “ملهم هندي”…تعذرت رؤية هلال شعبان.. ولا اعتبار لرؤيته من عدمها
مصرع وإصابة11 شخصاً في حادثين منفصلين بالطائف
مصرع وإصابة11 شخصاً في حادثين منفصلين بالطائف
شاهد: بسبب ملصق على باب عيادة .. “صحة جازان” تُعفي قيادات بمستشفى أبوعريش وتحسم على...
شاهد: بسبب ملصق على باب عيادة .. “صحة جازان” تُعفي قيادات بمستشفى أبوعريش وتحسم على...
صورة نادرة تجمع 8 أمراء من أبناء الملك فيصل تثير إعجاب المواطنين
صورة نادرة تجمع 8 أمراء من أبناء الملك فيصل تثير إعجاب المواطنين
ضبط وافدين ينقبان عن المعادن بمحمية “سجا وأم الرمث”
ضبط وافدين ينقبان عن المعادن بمحمية “سجا وأم الرمث”
ملخص مباراة الشباب والاهلي في الدوري السعودي 2019 - دوري بلس
ملخص مباراة الشباب والاهلي في الدوري السعودي 2019 - دوري بلس
تأكيدًا لانفراد «عاجل»: قرار رسمي بإلغاء «نماء» وإسناد أعمالها إلى وزارة التجارة
نشرت صحيفة «أم القرى» الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، وإسناد أعمالها إلى وزارة التجارة والاستثمار. وجاء ما نشر في الصحيفة الرسمية اليوم، تأكيدًا لانفراد «عاجل» قبل 3 أيام، تحت عنوان (مصادر لـ«عاجل»: توجيهات عليا تلغي وحدة المحتوى المحلي «نماء»)، حيث أكدت مصادر الصحيفة حينها صدور توجيهات عليا...
«البيئة»: زراعة 230 ألف شجرة بمشاركة 846 جهة حكومية وخاصة
شهد أسبوع البيئة السعودي الأول، الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة في جميع المناطق؛ بعنوان (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا)ـ إنفاذًا لقرار مجلس الوزراءـ، تفاعلًا كبيرًا من الجهات الحكومية والخاصة، والجمعيات والروابط، واللجان التنموية؛ إذ بلغ عدد المشاركين أكثر من 846 جهة حكومية وخاصة. ونجحت الوزارة في زراعة نحو 230.615 شجرة برية في المتنزهات والمراعي، من خلال 322 حملة تشجير نظمتها...
كراني يتوقع ليلة ماطرة على عدد من مناطق المملكة ودول خليجية
توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، ليلة ماطرة، تبدأ مساء اليوم الجمعة وحتى غدٍ السبت، على عدد من دول الخليج العربي. وقال خبير الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأمطار سببها حزام سحابي رعدي ممطر على وسط، وجنوبي جنوب غربي الخليج العربي. وتابع «كراني»، أن تأثير الحزام السحابي يظل ممتدًا، حتى شرق المناطق الوسطى وغربي دول الخليج، مصحوبًا بزخات...
«الصحة» تعفي قيادات بمستشفى في جازان وتعتذر عن «الملصق الورقي»
قدَّمت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، اعتذارًا عن واقعة توقف أحد أقسام «مستشفى أبوعريش» بجازان لاستقبال المرضى، بدعوى أن جميع الموظفين في دورة تدريبية، مؤكدة إعفاء عدد من قيادات المستشفى. بدروها، اعتذرت مديرية الشؤون الصحية في جازان، مؤكدة إحالة القضية إلى الجهات المختصة، مع إعفاء ثلاثة مسؤولين من مواقعهم. وقالت صحة جازان- في بيان لها-، إشارة إلى ما تم تداوله بمواقع...
السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يدشن فصول الخدمات المساندة في مركز البيان للتوحد
تبوك 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اهتمام إدارة تعليم تبوك ، بأطفال التوحد تعليماً وتأهيلاً تماشياً......
السعودية اليوم / تحت إشراف ومتابعة سمو وزير الداخلية .. اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تقف على الاستعدادات لموسم الحج
الرياض 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ،......
السعودية اليوم / الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا نسائيًا جديدًا في جدة
جدة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود، مكتب الأحوال المدنية النسوي (جدة4) الواقع في......
السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة
الباحة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي......
السعودية اليوم / نائب أمين جمعية أهل الحديث ببنغلاديش يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين
المدينة المنورة ٢٩ رجب 1440 هـ الموافق ٠٥ إبريل 2019 م واس أشاد نائب الأمين العام لجمعية أهل الحديث بجمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخ عبدالله المحمود سراج الإسلام, بالدور......
بومبيو: لن نسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية
… "سي بي إس": "لقد عملنا عن كثب مع السعودية على مدار العامين …...
التسجيل مستمر .. متى صرف الدفعة 17 من حساب المواطن ؟
تبقى 5 أيام فقط على صرف الدفعة رقم 17 من حساب المواطن والمقررة يوم 10 إبريل، ويوافق يوم الأربعاء المقبل، حيث يتم...