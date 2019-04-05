اخبار السعوديه

قدَّمت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، اعتذارًا عن واقعة توقف أحد أقسام «مستشفى أبوعريش» بجازان لاستقبال المرضى، بدعوى أن جميع الموظفين في دورة تدريبية، مؤكدة إعفاء عدد من قيادات المستشفى. بدروها، اعتذرت مديرية الشؤون الصحية في جازان، مؤكدة إحالة القضية إلى الجهات المختصة، مع إعفاء ثلاثة مسؤولين من مواقعهم. وقالت صحة جازان- في بيان لها-، إشارة إلى ما تم تداوله بمواقع...

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