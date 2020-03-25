اخبار السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أرسلت الحكومة البريطانية تخطيطات صنع أجهزة التنفس لـ 60 شركة مع طلبها بإنتاج 20,000 منهم “في أقرب وقت”، مع نداء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للصناعة البريطانية لمساعدة الحكومة في مكافحة الوباء. وتشمل الشركات رولزرويس وجاكوار لاندروفر وايرباص، ويُذكر أن بريطانيا مثل باقي دول العالم تعاني من نقص كبير في أجهزة التنفس […]...
تويوتا ستطرح سيارات كروس أوفر جديدة مع تقديم سيارة 86 عالية الأداء + المزيد
الخليج ٣٦٥ نت – تسربت تفاصيل جديدة عن خطط منتجات تويوتا المستقبلية أثناء اجتماع قريب مع بعض الوكالات الأمريكية، ونعلم الآن ان الجيل القادم من سيينا ميني فان سينطلق في النصف الثاني من 2020 بمولدات طاقة هجينة حصرياً. وفي نفس الوقت، ستطرح تويوتا كروس اوفر جديدة كليا وهجينة أيضاً، كما سيتم تقديم موديل 86 رياضي معاد […]...
رسميا.. كيا تكشف عن سيارتها "سورينتو 2021" الجديدة كليا
كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية، عن أيقونتها سورينتو موديل 2021 الجديدة كليًا، عبر بث مباشر على فيسبوك بتصميم خارجي جديد ومختلف تمامًا عن الجيل ......
هل السيارات الكهربائية أنظف فعلا من سيارات البترول؟
الخليج ٣٦٥ نت – أكبر ميزة تسويقية للسيارات الكهربائية هي نظافتها البيئية، ولكن رأينا ادعاءات متكررة أنها في الواقع قد تكون أسوأ للبيئة من السيارات البترولية والديزل عند حساب جهود توليد الكهرباء في المصانع وعوامل أخرى. والآن صدرت دراسة جديدة من المجلة العلمية Nature Sustainability تؤكد فيها أن السيارات الكهربائية بالفعل أفضل للبيئة من السيارات التقليدية […]...
نيسان توقف عمليات الإنتاج في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بسبب تفشي فيروس كورونا
اضطر صانعي السيارات إلى إغلاق المنشآت على مستوى العالم، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم أعلنت شركة نيسان ......