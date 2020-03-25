اخبار السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت تفاصيل جديدة عن خطط منتجات تويوتا المستقبلية أثناء اجتماع قريب مع بعض الوكالات الأمريكية، ونعلم الآن ان الجيل القادم من سيينا ميني فان سينطلق في النصف الثاني من 2020 بمولدات طاقة هجينة حصرياً. وفي نفس الوقت، ستطرح تويوتا كروس اوفر جديدة كليا وهجينة أيضاً، كما سيتم تقديم موديل 86 رياضي معاد […]...

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