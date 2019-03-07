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0“ركاء القابضة” راعٍ رئيسي لبطولة الاتحاد السعودي للكارتينج 2019 0"المنصور" تعلن عن خصومات على أسعار "لانوس" و"أوبترا" و"أفيو" 0مازدا تزيح الستار عن "CX-30" أصغر سياراتها الـSUV 0بينينفارينا تطلق سيارتها "باتيستا" الجديدة بثلاث محركات كهربائية (صور)
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