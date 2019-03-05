اخبار السعوديه
- 0السعودية اليوم / مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأحساء ينظم ورشة عمل تعريفية بالزراعة العضوية
0السعودية اليوم / وزير خارجية تونس يلتقي مدير السعودية اليوم الإيسيسكو 0العقيد المالكي : قوات التحالف في اليمن تدعم القبائل لحمايتهم من اعتداءات المليشيات الحوثية 0الرشيد: حكومة المملكة سعت لتطبيق الإصلاحات وتخفيف أثرها السلبي على الاقتصاد 0أمين مكة يستقبل رحالة إماراتي قطع 2070 كيلو سيرا من أبو ظبي إلى العاصمة المقدسة
اخبار الخليج
- 0بحث التعاون بين التربية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية
0ابن علوي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير النمسا 0رئيس اللجنة الوطنية الألمانية للاتحاد اللوثري العالمي يشيد بسياسة السلطنة الداعية للاعتدال والتسامح 0مؤتمر دولي بجامعة السلطان قابوس يبحث الإجهاد التأكسدي ودوره في الإصابة بأمراض خطيرة 0الديمقراطيون يتحركون.. بدء مسار جدي لعزل ترامب من منصبه
اخبار العالم
- 0زعيمة المقاومة تساند إضرابات المعلمين في إيران وتدعو لدعمهم
0تمهيداً لإعلان الحكومة.. أكبر حزبين فى كردستان يوقعان اتفاقاً سياسياً شاملاً 0زعيم المعارضة في "فنزويلا" يدعو أنصاره للتظاهر السبت المقبل 0"بولتون" يصف زعيم المعارضة الفنزويلية بـ"الرئيس غوايدو" 0بالفيديو.. هكذا أحرجت قبيلة "الغفران" حكومة قطر
أخبار مصر
- 0أخبار مصر | وكيل "محلية النواب" يطالب بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لمواجهة الكلاب الضالة
0أخبار مصر | قيادي بـ"بنفكر لبكرة" يطالب بالحفاظ على الشباب وتوعيتهم من مخاطر الشائعات والأكاذيب 0أخبار مصر | خاص.. تعرف على الأجزاء المقرر ترميمها في جامع المارداني وموعد الانتهاء منه (صور) 0أخبار مصر | أخصائي ترميم: اكتشفنا قطع أثرية أثناء ترميم جامع المارداني (صور) 0مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مطعم في إمبابة
الاقتصاد
اخبار الرياضه
فن ومشاهير
- 0بسبب “رسالة بوتفليقة”.. إستقالة مذيعة أخبار القناة الرسمية الجزائرية
0شاهدوا مفاجأة فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي للجمهور تثير الانتقادات 0شاهدوا كيف نالت طالبة سعودية إعجاب قاضي أمريكي وقرر عدم مخالفتها! 0شو هالنجوى! .. جورج وسوف يشيد بصداقة نجوى كرم 0أصالة: “حين أجزم بأنّ فلانًا لايستحقّ المحبّة ولا الاحترام يكون فعلا كذلك”
علوم وتكنولوجيا
- 0فيديو| “Twist Press”..آلة فريدة لصنع القهوةعلى كيك ستارتر
0تكنولوجيا: شركات كبرى تتحرك لمحاربة انتشار "تحدى مومو" على منصاتها 0تكنولوجيا: باحثون يحذرون: الكويكبات المهددة للأرض أقوى من المتوقع 0تكنولوجيا: Honor تسعد لإطلاق هاتف Magic 2 3D في 7 من مارس 0"الفهد" روبوت جديد رباعي الأرجل يؤدي حركات صعبة
صحة ورشاقة
اخبار السيارات
منوعات
لايف ستايل
- 0من النضال للتكريم.. «مارس» شهر يحكي تاريخ كفاح المرأة
0«سُمية» تطلب «الطلاق للضرر»: «بخيل وبيعاشرني مرة في الأسبوع» 0«العسيلي» يحيي حفل «إيفنتي» للفوز بفرح خمس نجوم مجانا 0أربعينية تطلب الطلاق من زوجها الثلاثيني: «الناس شيفاني قد أمه» 0ألفت عمر تكشفُ سرّ تألقها ومصممتها المفضّلة.. وهذه آخر أعمالها الفنية!