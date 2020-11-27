ترامب: تسليم لقاح «كورونا» يبدأ الأسبوع المقبل

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسمياً في الانتخابات الأميركية، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سئل عمّا إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك".

لكنه تابع "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، مضيفا "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".

وقال ترامب تعليقا على نتيجة الانتخابات، إنها "كانت عملية تزوير هائلة" من دون تقديم أي دليل.

ووصفَ البنية التحتية لنظام التصويت الأميركي بأنها شبيهة "بدولة من العالم الثالث".

وفي وقت سابق الخميس، كتب ترامب على تويتر "كانت هذه انتخابات مزوّرة بنسبة 100%".

وطالب ترامب أنصاره الأربعاء بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز بايدن.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلاً "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأميركية.

في المقابل حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأربعاء بأنّ الأميركيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر.



