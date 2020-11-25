التربية تنشر آلية الدوام للعام الدراسي 2020 – 2021



اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن الية الدوام للعام الدراسي 2020 – 2021 في ظل انتشار فيروس كورونا وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه تقرر" تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة والدوام سيكون ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي)



المرحلة الابتدائية قُسمت أيام الدراسة فيها

- يوم السبت لتلاميذ الصف الأول

- يوم الأحد للصف الثاني

- يوم الإثنين للصف الثالث

- يوم الثلاثاء فللصف الرابع

- يوم الأربعاء للصف الخامس

- يوم الخميس للصف الساس الابتدائي



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