شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مصادر لتمويل حسابات تأمينات الشيخوخة وإصابات العمل والمرض والبطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن نظام التأمينات الاجتماعية يشمل 4 أنواع من التأمينات، وهى: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة، وينشأ لكل منها حساب خاص في صندوق التأمينات.

ووفقا للمادة (6) من القانون، تتكون أموال كل حساب من حسابات هذه التأمينات من الموارد الآتية:

1- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.

2- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.

3- المبالغ الإضافية المستحقة.

4- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- حصيلة استثمار أموال الحساب.

6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

7- حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

8- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

جدير بالذكر، أن المادة (4) تنص على أن يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية، ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.