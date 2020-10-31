فيروس كورونا يضرب ثلاثة لاعبين في ريال مدريد

رياضة 2020-10-31 | 13:44 2,704 مشاهدة

أعلن نادي ريال مدريد إصابة 3 لاعبين من فريق الشباب "كاستيا" بـ فيروس كورونا ، ولاعب بنتيجة غير محددة.

النادي أعلن في البيان "وفقا للبروتكول الصحي، طلب النادي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة الفريق أمام رايو ماجاهوندا والمقررة غدا". النادي أعلن في البيان "وفقا للبروتكول الصحي، طلب النادي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة الفريق أمام رايو ماجاهوندا والمقررة غدا". لم يكشف البيان أسماء الثلاثي المصاب بـ كورونا، وسيخضعوا للعزل الذاتي.



الفريق الذي يدربه راؤول جونزاليس يحتل المركز الخامس برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط في المجموعة الأولى. الفريق الذي يدربه راؤول جونزاليس يحتل المركز الخامس برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط في المجموعة الأولى. وكان الفريق الأول لريال مدريد قد عانى من إصابة الحارس الأوكراني أندري لونين وماريانو دياز من فيروس كورونا في وقت سابق. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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