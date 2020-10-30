فوضى في دوري الكرة الممتاز بسبب مباراة النجف ونفط الوسط

2020-10-30 | 15:12
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تشهد الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مباراة "ديربي" مثيرة بين النجف ونفط الوسط.
الا ان ما حدث اليوم، هو حضور فريق النجف الى ملعب النجف القديم، بتواجد طاقم تحكيمي اتفقت معه إدارة النادي وفي حال عدم حضور فريق نفط الوسط للملعب فإن النجف يعتبر نفسه كاسباَ للنقاط الثلاث.
وبحسب المصادر فإن نادي النجف لن يذهب إلى كربلاء غداَ لمواجهة نفط الوسط وسيعتمد على تبليغ الاتحاد الأول بخوض المباراة في ملعبه.
من جانبه، طلب نفط الوسط وفي كتاب رسمي، تأجيل المباراة الى يوم اخر من اجل حل النزاع بين الادارتين.
اما الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة، ستعتمد على مباراة الغد وفي حال عدم حضور النجف، سيعتبر خاسراُ بثلاثة أهداف دون رد.
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