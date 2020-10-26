بيلوسي تسعى لرئاسة النواب الأمريكي بولاية ثانية

الإثنين 26 أكتوبر 2020

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، الأحد، أنها تسعى للترشح لولاية أخرى كرئيسة لمجلس النواب.



وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الأحد، إنها ستسعى للحصول على فترة رئاسة أخرى إذا حافظ الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت بيلوسي، في مقابلة مع جيك تابر مقدم برنامج "حالة الاتحاد" المذاع على شبكة "سي إن إن" عندما سُئلت عما إذا كانت ستترشح للمنصب مجددا إذا حافظ حزبها السياسي على أغلبيته في المجلس، وقالت:" أجل بالطبع".

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وأضافت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا البالغة من العمر 80 عامًا، "لكن اسمحوا لي أيضًا أن أقول إننا يجب أن نفوز بمجلس الشيوخ".

بيلوسي التي توصف بأنها "أقوى امرأة في السياسة الأمريكية" صنعت التاريخ عندما شغلت المنصب خلال الفترة من 2007 إلى 2011 كأول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب.

ثم أعيد انتخابها لمنصب رئيسة مجلس النواب مجددا العام الماضي، بعد أن استعاد الديمقراطيون أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.