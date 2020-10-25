بعد عودته.. حميد شباط يخطف الأنظار بمقر حزب الاستقلال – صور

خطف حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، وعمدة فاس سابقا، الأنظار، حين ظهوره، اليوم الأحد، في يوم دراسي من تنظيم حزب الاستقلال، في العاصمة الرباط.

وظهر حميد شباط، وهو يحيي بعض القيادات في حزب الميزان، على رأسها نزار بركة، الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال.

كما التقط حميد شباط، الذي عاد، خلال الأيام الجارية، من منفاه الاختياري، صورا مع بعض قيادات الحزب.

ويبدو أن شباط عازم على الظهور من جديد في الحياة السياسية، لاسيما أنه لا يزال يشتغل مهمة برلماني عن مدينة فاس.

وكان حميد شباط قد وصل إلى مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، قبل أيام، ضمن رحلة طائرة تابعة إلى الخطوط الملكية المغربية قادمة من مطار أتاتورك في إسطنبول التركية، التي اختارها الزعيم الاستقلالي مقرا لإقامته عقب مغادرته المغرب، قبل سنتين من الآن.

وسبق لحميد شباط، في آخر خروج إعلامي له من تركيا، خلال شهر فبراير الماضي، أن صرح متحدثا لصحيفة “عربي 21″، أن مغادرته المغرب جاءت، بسبب ظروف خاصة، رفض كشفها، مشددا على أن المغربي لا يغادر وطنه إلا بعلة من العلل؛ كالمرض، أو لأسباب أخرى مختلفة، مضيفا أنه كان يستعد للعودة إلى المغرب في مارس الماضي، غير أن وصول كورونا، حينها، إلى البلاد أجلت عودته.

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