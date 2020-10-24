السيسي يرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الامريكية والسودان واسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الامريكية والسودان واسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل. وثمن السيسي كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين، وفق ما ورد بصفحته الرسمية: "ارحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الامريكية والسودان واسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل واثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين"

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