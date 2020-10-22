شكرا لقرائتكم خبر عن 1442 إصابة بكورونا في تونس والجزائر تسجل 252 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 29 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.

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فيما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن استمرار ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم لجنة متابعة ورصد وباء كوفيد-19، الدكتور جمال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن اللجنة سجلت 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة ارتفع أمس إلى 55.081 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر إلى 1880 وفاة.

من جهة اخرى، أشار فورار إلى تماثل 136 مريض للشفاء، ليرتفع اجمالي المتعافين الى 38482 حالة، فبما يرقد 37 مريضا حاليا في العناية المركزة.