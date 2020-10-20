غوتيريش: لرفع العقوبات المؤثرة على الدول في مكافحة فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى رفع العقوبات، التي من شأنها إعاقة الدول في مكافحة فيروس كورونا.

وقال غوتيريش في اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: “لقد شعرت بالحماس عندما أعربت عدة دول خليجية عن دعمها لدعوتي العالمية لوقف إطلاق النار وقامت بإرسال مساعدات إنسانية إلى الدول المتضررة (فيروس كورونا)”.

وأضاف “إنني أحيي هذه الجهود وأحث الدول على إسقاط أي عقوبات قد تؤثر سلبًا على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية في هذا الوباء”.

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يذكر أنه في 26 مارس/آذار الماضي، دعت كل من روسيا والصين وإيران وكوبا وسوريا ونيكاراغوا وفنزويلا وكوريا الشمالية إلى رفع العقوبات لمكافحة الفيروس التاجي “كورونا”. وعلى وجه الخصوص، كانت موسكو قد اقترحت اعتماد إعلان التضامن، حيث اعترفت بالدور الريادي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة الجائحة.

يشار إلى أن عدد ​الإصابات​ المؤكدة بفيروس كورونا​ في أنحاء ​العالم​ تجاوز أمس 40 مليونا وفقًا لتعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وأُعلن عن أكثر من 2,5 مليون إصابة في الأيام السبعة الأخيرة، في أعلى عدد يُسجّل خلال أسبوع منذ بدء تفشي الوباء.

وتم تسجيل ما مجموعه 40,000,234 إصابة و 1,113,896 وفاة في كافة أنحاء العالم جراء الفيروس وسجلت أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً وهي ​الولايات المتحدة​ مع 8,154,935 إصابة (219,674 وفاة) و​الهند​ 7,550,273 إصابة (114,610 وفاة) و​البرازيل​ 5,235,344 إصابة (153,905 وفاة).