طلبة كلية الحقوق في طنجة محرومون من اجتياز مباريات للتوظيف

فجر الإعلان عن مباراة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ستجرى يوم 22 نونبر المقبل، غضب طلبة كلية الحقوق في طنجة، بسبب تأجيل مناقشات بحوث التخرج، ما سيحرمهم من حقهم فيها.

وعبر مجموعة من الطلبة، في حديثهم لـ”اليوم24″، أنه استعصى على نسبة كبيرة من الباحثين أن يسافروا لجمع المراجع لإعداد بحوث التخرج، كما أن فترة مناقشة الرسائل الجامعية تزامنت مع إمتحانات الدورة الربيعية في جل الجامعات العمومية، ما دفع أساتذة التعليم العالي إلى تأجيل جميع مناقشات بحوث التخرج، الخاصة بسلك الماستر إلى وقت لاحق.

وطالب الطلبة الباحثون، الذين سيتخرجون، خلال الموسم الجامعي الجاري، بتمديد مدة التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرسال ملفات الترشح، مستحضرين في ذلك مبدأ تكافؤ الفرص، الذي نص عليه دستور المملكة، وتمكين الطلبة الباحثين المتخرجين من اجتياز المباراة، مطالبين الوزارة بوضع آجال معقولة لتقديم الترشيحات.

يذكر أن مباريات لتوظيف مفتشين للمالية، ومهندسين للدولة من الدرجة الأولى، ومتصرفين من الدرجة الثانية، ستجرى يوم 22 نونبر، حسب ما أعلنت عنه الوزارة في موقعها الرسمي.