شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تهما جنائية وأخلاقية تلاحق شقيق أمير قطر فى أمريكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فساد مستمر لتنظيم الحمدين القطري، وهو ما يكشف فضائحهم في دول العالم، والتى كان آخرها فضيحة الأخ غير شقيق تميم بن حمد، خالد بن حمد آل ثاني، والتى تنوعت فضائحه بين القتل والتحرش وتعاطى المخدرات.

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل فضائح تنظيم الحمدين الإرهابي، وتورطه في العديد من الجرائم التي ارتكبها شقيق أمير قطر خالد بن حمد في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة اتهامات خطيرة منها الأمر بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة، فضلًا عن تسخير حارس أمن وطبيب مرافق لخدمته لساعات طويلة وعدم دفع أتعابهما وطردهما من الخدمة، إضافة إلى تورطه في تعاطي المخدرات وفضائحه الجنسية.

ويذكر أن هناك محاولات مستمرة يقوم بها النظام القطرى لتجميل وتلميع صورته، بطرق مختلفة فى دول العالم فى محاولة لإبعاد تهمة دعمه للإرهاب وذلك عبر العديد من الطرق، من أجل تحسين صورة قياداته من تنظيم الحمدين الإرهابي، والتي كان آخرها محاولة استقطاب الصحفية الشهيرة خديجة إسماعيلوفا، التى تعمل فى الصحافة الاستقصائية، وتعمل عضو في مؤسسة مكافحة الجريمة والفساد، حيث سعت قطر لاستقطابها عبر أذرعها الإعلامية في الدوحة، من أجل تلميع صورتها، ولكنها رفضت أموال الدوحة وأى محاولات من نظام تميم لاستقطابها من أجل مصالحهم الشخصية على حسابها.