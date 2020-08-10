الاعلام الامني تعلن صد تعرض لعناصر 'إرهابية' في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن صد تعرض لعناصر "إرهابية" في محافظة كركوك.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك تصد تعرضا لعناصر إرهابية على قرية الماجد".
وأضافت "هذا التعرض اسفر عن استشهاد ضابط في لواء المشاة الآلي الثالث بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وجرح اثنين من المدنيين واحد عناصر الحشد العشائري".
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