الإرياني: تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة عمل إرهابي جبان 

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شدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه أنشطة إيران الإرهابية عبر المليشيا الحوثية التي تعمل على تنفيذ تهديدات النظام الإيراني والحرس الثوري.
وقال الإرياني بأن استمرار المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا في تهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب باستخدام الزوارق المفخخة، عمل إرهابي جبان يستهدف مصالح العالم ويمثل تهديدا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين.
وأضاف الإرياني بأن هذه المحاولات الإرهابية المتواصلة من قبل مليشيا الحوثي لاستهداف خطوط الملاحة الدولية تنفيذ حرفي لتهديدات قيادات النظام الايراني والحرس الثوري بغلق البحر الأحمر وباب المندب أمام ناقلات النفط وسفن التجارة الدولية، وتأكيد إضافي على تبعية المليشيا وانقيادها الكامل خلف طهران.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن مطالبين بإدانة هذه الممارسات الإرهابية، واتخاذ موقف حازم تجاه أنشطة النظام الايراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ودعم الحكومة لاستعادة الدولة، وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب وتأمين خطوط الملاحة الدولية، وتوفير حياة كريمة لليمنيين.
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