السعودية أكبر مانحي المركز الأممي لمكافحة الإرهاب

جاء ذلك في كلمة فورونكوف، خلال الأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب 2020، الذي أطلقته الأمم المتحدة بعنوان «التحديات الإستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب في بيئة وبائية عالمية».
وأكد فورونكوف أنه على الرغم من انخفاض عدد الهجمات الإرهابية والوفيات عن الذروة التي بلغها أثناء صعود داعش، إلا أنه ما يزال الإرهاب يشكل تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتتوسع بعض الجماعات في نطاقها بمناطق جديدة.
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