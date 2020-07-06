كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد إغلاقه لمدة 3 أشهر.. متحف اللوفر بباريس يفتح أبوابه للزوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد متحف اللوفر في باريس فتح أبوابه، اليوم الاثنين بقدرة استيعابية قليلة مع استمرار إغلاق ثلث قاعاته، بعدما أغلق أكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، فإنه على الرغم من أن العروض الرئيسية سيتم إعادة فتحها للزوار، بما في ذلك "الموناليزا" الأسطورية ومجموعة المتحف من الآثار، إلا أن بعض المعارض، حيث يشكل التواصل الاجتماعي مشكلة، ستظل مغلقة.

وكما ورد، سيطلب من الضيوف الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.

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ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، كانت فرنسا تبلغ عن 195.535 حالة إصابة بالفيروس حتى الساعة 7:34 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق).

وأصبحت الحجوزات المحددة الوقت متاحة عبر الإنترنت اعتباراً من 15 حزيران/يونيو الفائت. وحتى 24 يونيو، بلغت الحجوزات من هذا النوع 12 ألفاً، معظمها لتواريخ خلال شهر يوليو.

وتلحظ التدابير الوقائية إلزام الزوار وضع كمامات، وتحديد مسارات الزيارات بإشارات، ومنع عودة الزائر إلى الوراء.

وأمام لوحة موناليزا حيث درج السياح من كل أنحاء العالم على التقاط صور تذكارية، ألصقت على الأرضية إشارات تحدد الأماكن التي يسمح للزوار بأن يقفوا فيها لالتقاط صور السيلفي.