نائب يطالب الكاظمي بفتح ملفات التحقيق بجرائم ارهابية بحق مسؤولين من ديالى

طالب النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح ملفات التحقيق بجرائم ارهابية بحق مسؤولين من ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فتح ملفات التحقيق بجرائم ارهابية بحق مسؤولين من محافظة ديالى ممن تم اتهامهم بعمليات ارهابية وتجنيد انتحاريين في وقت سابق ، وتم اغلاق تلك الملفات بصفقات سياسية في حينها".

واضاف ان "من بين هذه الجرائم الهجوم الارهابي من خمس انتحاريين التي استهدفت مجلس محافظة ديالى قبل عدة سنوات".