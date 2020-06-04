شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بالانتهاء من مشروعات الطرق وبيان الموقف التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية توجيهات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق والكباري وفقا لخطتها الزمنية المحددة، وعدم تأخيرها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم كله، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الحكومة تتوافق مع توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والتي أكدت على ضرورة استغلال الأزمة وتحويلها إلى فرصة للانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها، سواء إقامة وإنشاء طرق وكباري ومحاور جديدة أو تطوير وصيانة طرق وكباري ومحاور موجودة بالفعل.

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وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة منذ بدء أزمة فيروس كورونا أن تعمل على تنفيذ المشروعات بالتوازي مع مواجهة جائحة كورونا، وبالتالي ذلك يؤكد أهمية اليقظة لدي الدولة في متابعة كل الملفات لتحقيق الصالح العام. وطالب النائب محمد الحسبني، الحكومة بتقديم بيان تفصيلي للبرلمان عن حصر كافة مشروعات الطرق والكباري والمحاور، سواء التي يتم إنشائها أو التي يتم تطويرها وصيانتها، والموعد الزمني للانتهاء منها، مشددا علي ضرورة الالتزام بتنفيذها والانتهاء منها في مواعيدها المحددة، ليكون العمل بنفس السرعة التي يعمل بها رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ كافة المشروعات بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع "ممشى أهل مصر" الذى يتم من خلاله تطوير الواجهة النيلية، وكذا مشروعات الطرق والكباري، كما كلّف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التى يتم العمل على تطويرها فى العاصمة فى توقيتاتها الزمنية المحددة، مع أهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة العاملين بهذه المشروعات من عدوى فيروس "كورونا".