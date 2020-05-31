تراجع حالات الإصابة بكورونا في المستشفيات الفرنسية

قال مسؤولو الصحة في فرنسا اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا واصل تراجعه حيث يوجد حالياً 14322 مريضاً بالمستشفيات نزولا من 14380 فياليوم السابق.
وقالت مديرية الصحة في بيان إن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية الفائقة انخفض من 1361 إلى1319، وارتفعت وفيات المستشفيات جراء الفيروس 31 حالة لتصل إلى 18475 مسجلة زيادة تقل عن 100 حالة يوميا لليوم الحادي عشر على التوالي.
وقالت المديرية: إن أرقام وفيات دور الرعاية سيتم تحديثها يوم الثلاثاء.
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