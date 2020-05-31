لعنة "فلويد".. موجة الغضب تجتاح 20 مدينة أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاهل المتظاهرون تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع حد للاحتجاجات العنيفة، وواصلوا موجة الغضب العنيفة في 20 مدينة بالبلاد.

وفُرض حظر تجول في مدن أمريكية كبرى إثر وقوع صدامات على خلفية العنف الممارس من قِبل الشرطة، غير أن المتظاهرين لم يلتزموا بالحظر.



وشهدت مدينة مينيا بوليس الأمربكية السبت أعمال عنف لليلة خامسة على التوالي، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق محتجين غاضبين على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي من أصول أفريفية أعزل قضى الإثنين خلال توقيفه في المدينة.

ووقعت مواجهات في أكثر من 20 مدينة بينها لوس أنجلوس وشيكاغو وأتلانتا، ما دفع السلطات في هذه المدن إلى فرض حظر تجول ليلي.

في حين استدعت ولايات عدة قوات الحرس الوطني للمساعدة في السيطرة على الاضطرابات الأهلية التي لم تشهد الولايات المتحدة مثيلا لها منذ سنوات عدة.





ومن سياتل إلى نيويورك تظاهر عشرات الآلاف للمطالبة بتوجيه تهمة القتل العمد وتوقيف آخرين في قضية فلويد، الذي قضى اختناقا بعدما ثبّته الشرطي الأبيض ديريك شوفين على الأرض بساقه.



في لوس أنجلوس أطلق عناصر الأمن الأعيرة المطاطية واستُخدمت الهراوات لتفريق متظاهرين أحرقوا سيارة تابعة للشرطة.



وفي مدن عدة بينها نيويورك وشيكاغو وقعت مواجهات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل ردا على رشقها بمقذوفات، في حين تم تكسير الواجهات الزجاجية لمحال عدة في فيلادلفيا.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية بتوقيف عدد من الأشخاص في مينيا بوليس وسياتل ونيويورك.



وأعلنت شرطة مينيا بوليس العثور فجر الأحد على جثة قرب سيارة محترقة.



وقال المتحدث باسم الشرطة جون إلدر إنّه جرى فتح تحقيق لكشف الملابسات. ولم يتّضح ما إذا للأمر علاقة بالاحتجاجات.



واتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليسار المتطرّف بإثارة أعمال العنف التي شملت النهب وإشعال الحرائق.



وقال ترامب، الذي دان مرات عدة الموت "المفجع" لجورج فلويد، إن المتظاهرين يلحقون العار بذكرى الرجل.



واعتبر أنه "يجب علينا ألا نسمح لمجموعة صغيرة من المجرمين والمخربين بتدمير مدننا، ونسب حالة الفلتان إلى "مجموعات من اليسار الراديكالي المتطرف" وخصوصا المعادين للفاشية.



ودان المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الأحد العنف في الاحتجاجات مشددا في الوقت نفسه على حق الأمريكيين في التظاهر.

وقال في بيان إن "الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة. إنه رد فعل أمريكي خالص".



لكنه أضاف أن الأمر لا ينطبق على "إحراق مدن وتدمير مجاني"، مؤكدا أن "العنف الذي يعرض حياة الناس للخطر ليس كذلك. العنف الذي يطال الأعمال التي تخدم المجتمع ويغلقها ليس كذلك".

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ونظّمت تظاهرات سلمية في مدينة تورونتو الكندية، بعدما اتّسعت رقة التنديد بالعنف الممارس من قبل الشرطة لتتخطى حدود الولايات المتحدة.



ورفع المتظاهرون الكنديون الذين وضع معظمهم كمامات بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتات كتب عليها "حياة السود تهم" و"لم أعد قادرا على التنفس"، العبارة التي قالها جورج فلويد عندما كان الشرطي يثبته على الأرض.



وفي مينيسوتا، أعلن الحاكم تيم والتز حشد جنود الحرس الوطني في الولاية البالغ عددهم 13 ألفا في سابقة.



وليل السبت أغلقت كافة الطرق السريعة المؤدية إلى مينيا بوليس مع تحليق للمروحيات العسكرية في أجواء الولاية وسط تخوّف من استمرار أعمال الشغب والنهب وإشعال الحرائق.



ويقول كثر من أبناء الولاية إن غالبية أعمال العنف يرتكبها أشخاص أتوا من خارجها.



وفي النهار حاول السكان إعطاء صورة أخرى للمدينة، وقالت كايلي جونسون (28 عاما) إن مينيا بوليس "مريضة وتحترق"، وأضافت أن "كل ما أستطيع فعله هو التنظيف".



وفي مدينة هيوستن مسقط رأس فلويد وحيث سيدفن، قالت ربة العائلة شافون ايلين إنها "منهكة وحزينة" من رؤية "إخوتها وأخواتها يقتلون بالخطأ بيد شرطة هيوستن ولم يتم تحقيق العدالة يوما".



وأعلن رئيس بلدية هيوستن، في مؤتمر صحفي، أن جثمان فلويد سيعاد إلى المدينة.



ونشرت ثماني ولايات على الأقل، بينها تكساس وكولورادو وجورجيا، الحرس الوطني الذي تم نشره أيضا في محيط البيت الأبيض لاحتواء الاحتجاجات.



ووقع في واشنطن مواجهات بين محتجين وعناصر أمن قرب البيت الأبيض لليلة الثانية على التوالي.



ويواجه ترامب أخطر موجة أعمال عنف أهلية في عهده الذي تطغى عليه أيضا جائحة كوفيد-19.



وسجّلت أعمال نهب في ميامي حيث تم فرض حظر تجول، في حين وَصف رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو بـ"المثير للاستياء" تسجيل فيديو يظهر على ما يبدو سيارة تابعة لشرطة نيويورك تصدم محتجين في بروكلين، من دون أن يندد بسلوك عناصر الشرطة.



وفي لوس أنجلوس أيضا مدد رئيس بلدية المدينة حظر التجول المفروض بعدما تزايدت أعمال النهب.



وأشعلت حرائق في جادة ميلروز، وفي فندق قرب ساحة لافاييت في واشنطن.



وأفيد عن إصابة عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث، وقد وردت تقارير عن استخدام رذاذ الفلفل وإطلاق الأعيرة المطاطية على الصحفيين.



ومن المتوقّع أن تتواصل الاحتجاجات على الرغم من توقيف شوفين الذي طرد من شرطة مينيا بوليس، وتوجيه تهمة القتل غير العمد إليه الجمعة.



وتطالب عائلة فلويد ومتظاهرون بتوجيه تهم أشد وتوقيف ثلاثة شرطيين آخرين في القضية.

