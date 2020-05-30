الأردن : ارتفاع مصابي كورونا إلى 734 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 734 فردًا.
وأوضحت الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الحالات الأربع هي 3 حالاتلأردنيين قادمين من أفغانستان وماليزيا وبريطانيا، وحالة مخالِطة لأحد المصابين في محافظة إربد، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة شفاء هذا اليوم.
وأضاف البيان، أنه تم إجراء 3522فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 183 ألفا و641 فحصًا.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس حاليًّا مجموعة من توصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة بخصوص السماح لقطاعات جديدة بالعمل، وسيتمّ الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك صالات المطاعم والمقاهي ومطاعم المولات.
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