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الصفدي أكد لبومبيو رفضه خطة اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

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أكد ​وزير الخارجية​ الأردني ​أيمن الصفدي​ لنظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ رفض المملكة لضم ​اسرائيل​ أراضي في ​الضفة الغربية​ وذلك سيؤدي إلى "تقويض فرص ​السلام​"، داعيا إلى "إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة" لإنهاء النزاع بين ​الدولة​ العبرية و​الفلسطينيين​.

ولفتت ​وزارة الخارجية​ الأردنية الى أن "الصفدي وبومبيو بحثا خلال ​اتصال​ هاتفي المستجدات المرتبطة بالعملية السلمية".

وأكد الصفدي "موقف المملكة الرافض لأي ضم لأراض فلسطينية باعتباره تقويضاً لفرص السلام"، ودعا الى "إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة لحل الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً ل​تحقيق​ السلام العادل والشامل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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