وجدة تعلن الانتصار على “كورونا” بعد شفاء آخر حالة مصابة بالفيروس

أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة الشرق، أمس الاثنين، تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 172 حالة شفاء من مجموع 186 حالة إصابة مؤكدة.

وحسب مديرية الصحة في الجهة الشرقية، فإن حالة شفاء جديدة سجلت على مستوى عمالة وجدة أنجاد، التي انتصرت على فيروس كورونا.

وأضاف المصدر ذاته أن عمالة وجدة أصبحت خالية من فيروس كورونا، بعد شفاء آخر المصابين، ليضاف إلى إقاليم جرادة، و تاوريرت، وجرسيف، وفجيج، والدريوش بـ0 حالة إصابة نشيطة.

وأشارت المديرية نفسها إلى أن عدد الحالات، التي لاتزال تتلقى العلاج في مختلف المستشفيات في الجهة، بلغ 6 حالة فقط تتوزع على بركان بـ5 حالات، والناظور بحالة وحيدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 حالات.