غوتيريس يحضّ مجلس الأمن على التضامن لمواجهة فيروس كورونا

حضّ الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​ في خطاب ألقاه أمام المجلس في أول جلسة يخصّصها لجائحة كوفيد-19، ​مجلس الأمن الدولي​ على التضامن لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجدّ، مشدّداً على أنّ "هزيمة الوباء هي معركة جيل بأكمله، وهي سبب وجود ​الأمم المتحدة​ نفسها".

وأكد غوتيريس إنّ "التزام مجلس الأمن سيكون حاسماً للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 على السلم والأمن".

وتابع الأمين العام مخاطباً الدول الـ15 الأعضاء في المجلس "لنتغلب على الوباء اليوم، سنحتاج إلى العمل معاً. وهذا يعني مزيداً من التضامن. هذه معركة جيل بأكمله، وهي سبب وجود الأمم المتحدة نفسها".