كيفية تفعيل تصميم فيسبوك الجديد والوصول لخاصية الوضع الداكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

بدأت شركة فيسبوك الأمريكية إتاحةَ تصميمها الجديد لنسخة سطح المكتب من منصتها تدريجيًا، حيث بدأ خيار "التبديل إلى فيسبوك الجديد" أو "Switch To New Facebook" لمستخدمي اللغة الإنجليزية يظهر لمستخدميها.

واحتوى التصميم الجديد على الكثير من الميزات، وتقول الشركة إن إعادة التصميم سوف تسمح بوقت تحميل أسرع، وواجهة أبسط، ونصوص أكبر، بالإضافة إلى دعم التصميم الجديد لخيار الوضع الداكن؛ مما يوفر تجربة تصفح مريحة للعين.

كما يأتي التحديث الجديد لواجهة فيسبوك أيضًا، مع إعادة تصميم سهلة الاستخدام لعلامة تبويب "المجموعات"، وإعادة تصميم شاملة لقسم "News Feed".

وعرضت البوابة العربية للأخبار التقنية كيفية التبديل بين واجهة فيسبوك الجديدة والوضع الكلاسيكي القديم بسهولة.

أولًا: كيفية تفعيل واجهة فيسبوك الجديدة

- انتقل إلى حسابك في فيسبوك من خلال حاسوبك.

- اضغط على السهم في الزاوية العلوية اليمنى للواجهة.

- من القائمة حدد خيار "التبديل إلى فيسبوك الجديد" أو "Switch To New Facebook".

- وبمجرد تحديد هذا الخيار، ستظهر لك رسالة ترحيبية في المرة الأولى التي تقوم فيها بالتغيير إلى تصميم فيسبوك الجديد،

- اضغط على خيار "التالي" للمتابعة.

- قبل الانتقال إلى الواجهة الجديدة، يمكنك الاختيار بين الوضع التقليدي أو التبديل إلى الوضع الداكن.

- حدد الخيار الذي تريده واضغط على زر "Get Started" أو "البدء".

بمجرد البدء ستجد أن الواجهة قد تحولت بالكامل للوضع الداكن، ولكن إذا لم تكن من محبي هذا الوضع أو التصميم الجديد ككل، يمكنك التغيير مرة أخرى إلى الوضع الكلاسيكي وقتما تشاء.

ثانيًا: كيفية الانتقال مرة أخرى إلى واجهة فيسبوك القديمة:

بمجرد تفعيل الواجهة الجديدة، يمكنك دائمًا إعادة التغيير بسهولة من الشاشة الرئيسية لحسابك في فيسبوك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

- انقر على السهم الذي في الزاوية العلوية اليمنى للواجهة.

- حدد خيار "التبديل إلى فيسبوك الكلاسيكي" أو "Switch To Classic Facebook".

- بمجرد الانتقال ستجد أن التصميم الجديد لخلاصة الأخبار، وخيار الوضع الداكن يختفي وستعود الواجهة الكلاسيكية القديمة للموقع.

جدير بالذكر أن الانتقال أو التغيير بين واجهة فيسبوك الجديدة والقديمة حتى الآن لا يزال اختياريًا، ولكن مستقبلًا، ومع وصول التصميم الجديد لجميع المستخدمين قد يُحذف خيار التبديل هذا، وبالتالي لن يُسمح للمستخدمين بالعودة إلى القديمة مرة أخرى.​