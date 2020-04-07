كورونا.. منتجو ومهنيو الفن في الدار البيضاء يشيدون وحدة للاختبار والفحص- صور

قام مجموعة من المنتجين، ومهنيي الفن، تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة في جهة الدارالبيضاء- سطات بإنشاء، وتجهيز وحدة للاختبار، والفحص، ألحقت بمستفشى مولاي يوسف في الدارالبيضاء.

وتهدف المبادرة، التي تمت بدعوة المنتج الفني، نبيل جباري، وهو منتج فني، ونائب رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الفنون الحية، وعادل عطا، منظم التظاهرات الفنية، (تهدف) إلى فرز مرضى “كوفيد 19″، وكذا تخفيف الضغط، الذي يعرفه قسم المستعجلات منذ ظهور هذه الجائحة.

وحسب بلاغ، توصل به “اليوم 24” بنسخة منه، فإن وحدة الاختبار والفحص المذكورة، التي تبلغ مساحتها 800 متر مربع تم إنشاؤها في الشارع المحادي لمستشفى مولاي يوسف في مدة 6 أيام فقط، بهدف المساعدة على فحص عدد أشخاص يمكن أن يصل إلى 70 في الساعة الواحدة.

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وأوضح البلاغ نفسه أن وحدة الاختبار والفحص المذكورة ستبدأ في استقبال المواطنات، والمواطنين، ابتداء من الأسبوع المقبل، بغرض تخفيف الضغط على الأطقم الطبية، وكذا حمايتهم من خطر انتشار العدوى، من خلال تجهيزها بكافة التدابير الاحترازية، واحترام معايير السلامة الوقائية، التي تؤكد عليها وزارة الصحة.

ودعا المبادران لخطوة تجهيز وحدة للاختبار والفحص، نبيل جباري، وعادل عطا، جميع الفعاليات الفنية، والثقافية بمختلف مكوناتها إلى ضرورة العمل على تقديم المساعدة، ونقل هذه التجربة إلى مدن أخرى، قصد تخفيف الضغط في مختلف مستشفيات بلادنا، وكذا الحد من خطر انتشار العدوى في صفوف المواطنين، والأطر الصحية.