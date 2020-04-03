أكثر من مليون إصابة مؤكدة بكورونا المستجد في العالم

تخطت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد المعلنة رسميا في العالم عتبة المليون الخميس نحو الساعة 19,00 ت غ، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل 1,000,036 إصابة بينها 51,718 وفاة في 188 بلدا ومنطقة، غالبيتها في الولايات المتحدة التي تشهد أسرع تفش للوباء، والتي سجّلت 234,462 إصابة بينها 5,607 وفيات، وإيطاليا التي تسجّل أعلى حصيلة وفيات مع 13,915 حالة و115,242 إصابة، وإسبانيا مع 110,238 إصابة بينها 10,003 وفيات، فالصين حيث رصِدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد مع 81,589 إصابة بينها 3,318 وفاة.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من الحصيلة الفعلية للإصابات إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

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