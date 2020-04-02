الإتحاد الأوربي يقترح نظامًا لخفض ساعات العمل تفاديًا للإستغناء عن عاملين

وكالات - إقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، الأربعاء 1 أفريل 2020، نظام عمل جديد لساعات أقل تدعمه الدولة لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم في ظل تضرر إقتصادات دول التكتل البالغ عددها 27 من وباء فيروس كورونا.

ومن الواضح أن النظام موضوع على غرار خطة خفض ساعات العمل الألمانية التي تدفع الحكومة بموجبها جزءا من أجر العامل حتى لا يتم الإستغناء عن عاملين رغم التباطؤ.

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وقال رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير ليين في رسالة مصورة، "الشركات تدفع أجورا لموظفيها، حتى لو لم تكن تدر دخلا في الوقت الحالي. تهب أوروبا حاليا لدعمها بمبادرة جديدة".

وقالت "تهدف (المبادرة) لمساعدة إيطاليا وإسبانيا وجميع الدول الأخرى التي تضررت بشدة. وسوف تفعل ذلك بفضل التضامن من أعضاء آخرين"، مضيفة أن النظام ستكفله جميع دول الإتحاد الأوروبي ولكنها لم تذكر كيفية تمويله.