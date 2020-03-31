أسعار النفط ترتفع 7 % بعد انخفاضها إلى مستواها الأدنى منذ عام 2002

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، في حدود 7 % بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002 في اليوم السابق، وفقا لبيانات التداول.
وفي الساعة 2 بتوقيت بغداد ارتفعت سعر العقود الآجلة لشهر حزيران لمزيج نفط برنت بحر الشمال بنسبة 4.84% ، ليصل إلى 27.74 دولاراً للبرميل، كما وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 7.47% إلى 21.59 دولاراً للبرميل.
ووافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.
ووافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.
وهبطت يوم أمس الاثنين، أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل، وهي المرة الأولى منذ شباط 2002، ووصلت إلى 19.92 دولاراً للبرميل.
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