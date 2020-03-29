الفاتيكان يعلن حالة البابا فرانسيس "الصحية"

أعلن الفاتيكان، أن الفحوص التي أجريت في المبنى الذي يقيم فيه البابا فرانسيس أكدت أن البابا ومساعديه القريبين ليسوا مصابين بفيروس كورونا بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة أحد سكان المبنى بالفيروس.
وهذا هو أول إعلان عن وضع البابا (83 عاما) بالنسبة لفيروس كورونا منذبدء الأزمة الحالية في إيطاليا التي توفي فيها أكثر من 10 آلاف شخص بالمرض.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن الفحوص أجريت على 170 شخصا في الفاتيكان، وأكدت إصابة 6 منهم بالمرض أحدهم من
وأضاف "أستطيع أن أؤكد أنه ليس الأب المقدس ولا مساعدوه القريبون من بين هؤلاء".
والشخص الذي أكدت الفحوص إصابته بالمرض يعمل في وزارة الخارجية في الفاتيكان ويتلقى العلاج في مستشفى بروما.
وأكدت الفحوص أن شخصا آخر كان على اتصال بالبابا مصاب بالمرض، لكنه لا يقيم في مقر إقامة البابا.
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