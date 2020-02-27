ربيع القاطي رفقة فنانين عرب في عمل رمضاني

يشارك الفنان المغربي، ربيع القاطي، في بطولة عمل عربي، يرتقب دخوله للسباق الرمضاني المقبل، على إحدى الفضائيات العربية.

وانتقل ربيع القاطي، أخيرا، إلى تونس، للشروع في تصوير العمل، الذي يشارك فيه فنانون من جنسيات عربية مختلفة.

وإلى حدود الساعة لم يتم الاعلان عن تفاصيل العمل رسميا، إلا أن تقارير إعلامية أفادت أن النجمة التونسية هند صابر حاضرة في المسلسل الرمضاني.

وكان ربيع القاطي قد شارك في إحدى حلقات سلسلة مصرية سعودية، عرضت على “إم بي سي”، بعنوان “أيام فندق شهر العسل”، حيث حل ضيف شرف على العمل الرمضاني، وجسد خلالها شخصية مغربي.

القاطي حاضر، في رمضان المقبل، في مسلسل مغربي إلى جانب الفنانة سلمى رشيد بعنوان زهرة الباتول من إخراج المخرج هشام الجباري.