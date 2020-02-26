أكد وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بعد 24 ساعة على اطلاق حملة التطوع، استلمنا اكثر من 80 استمارة متطوع لمساعدة ​مديرية حماية المستهلك​ بضبط المخالفات وتسريع العمل، والإقبال بتزايد مستمر، فشكراً من القلب على التعاون لمصلحة البلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد: شكرا من القلب لمتطوعي حماية المستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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