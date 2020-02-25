شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنفي تنفيذها ضربات في إدلب السورية‎ والان مع التفاصيل

الإثنين 24 فبراير 2020 صورة ارشيفية نفت وزارة الدفاع الروسية تقريرا للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام قواتها الجوية بتنفيذ ضربات على تجمعين سكنيين في محافظة إدلب السورية، يوم الإثنين.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة ”انترفاكس“ الروسية للأنباء نقلا عن الجيش الروسي أن تركيا عادت إلى الدوريات المشتركة مع روسيا في شمال سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تنفي تنفيذها ضربات في إدلب السورية‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.