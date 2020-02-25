وزير الخزانة الأميركي يزور أبو ظبي ويلتقي وزير المالية الإماراتي

استقبل وزير ​الدولة​ للشؤون المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطاير، وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوشن​، بمقر ​وزارة المالية​ الإماراتية في ​أبو ظبي​. وأكد الطاير ان "هذا اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة وتنمية التعاون المالي والاقتصادي مع ​الولايات المتحدة الأميركية​"، مشيراً الى انه "يجب مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واميركا في كافة المجالات، التي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين، وفي مقدمتها ​القطاع الاقتصادي​ والمالي والاستثماري".

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