منخفض قطبي ثلجي يضرب السعودية الاثنين

نقلت صحيفة "سبق" عن محلل الطقس عبدالله الحربي، قوله إن السعودية على موعد مع منخفض قطبي ثلجي وفقا لموقع روسيا اليوم .

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وأشار الحربي إلى أن تأثير المنخفض يبدأ من يوم الاثنين المقبل، يرافقه هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.

وذكر أن المناطق التي سيتأثر بها المنخفض هي تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية، حيث يتوقع تساقط الثلوج فيها، فيما تشهد مناطق حائل، والقصيم، وأجزاء من الوسطى، والشرقية هطولا للأمطار.