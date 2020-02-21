اخبار العالم

منخفض قطبي ثلجي يضرب السعودية الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

نقلت صحيفة "سبق" عن محلل الطقس عبدالله الحربي، قوله إن على موعد مع منخفض قطبي ثلجي وفقا لموقع روسيا اليوم .

 

Advertisements

وأشار الحربي إلى أن تأثير المنخفض يبدأ من يوم الاثنين المقبل، يرافقه هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.

 

وذكر أن المناطق التي سيتأثر بها المنخفض هي تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية، حيث يتوقع تساقط الثلوج فيها، فيما تشهد مناطق حائل، والقصيم، وأجزاء من الوسطى، والشرقية هطولا للأمطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منخفض قطبي ثلجي يضرب السعودية الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا