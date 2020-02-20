شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى إثر إطلاق نار في «مقهى للشيشة» بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت إذاعة محلية أن الرصاصات الأولى أطلقت في حانة للشيشة بوسط المدينة، وأفاد شهود عيان بسماع ثماني أو تسع طلقات.
وأوضح التقرير أن مرتكبي إطلاق النار توجهوا على متن مركبة بعد ذلك إلى حي كيسيلشتات غربا، قبل أن يعاودوا إطلاق النار على حانة أخرى للشيشة. ولم يؤكد متحدث الشرطة التفاصيل التي أوردها التقرير.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط قتلى إثر إطلاق نار في «مقهى للشيشة» بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.